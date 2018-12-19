Трех разбойников с обрезом задержали в Алматинской области

Напав на автовладельца, они связали его, поместили в багажник, и оставив близ одного из поселков, скрылись на его автомобиле.

В Алматинской области задержали трех мужчин, подозреваемых в разбойном нападении на автовладельца занимавшегося частным извозом, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции региона.

Как сообщили в ведомстве, 17 декабря к полицейским Талгарского района обратился 25-летний житель Алматы. По его словам, он занимался частным извозом и согласился подвести троих незнакомых мужчин. По дороге попутчики, угрожая обрезом, связали автовладельца, поместили в багажник, а затем оставили близ одного из поселков, скрывшись на его автомобиле Audi A6.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, сотрудникам талгарской районной полиции вскоре удалось разыскать похищенную автомашину и задержать одного из подозреваемых. После этого взяли и остальных разбойников.

"Сейчас уже задержаны все трое подозреваемых, один из которых оказался ранее судим за аналогичное преступление и освободился из мест лишения свободы осенью 2017 года. Обрез одноствольного охотничьего ружья также обнаружен, изъят и приобщен к материалам дела. Досудебное расследование по факту продолжается согласно статье 192 УК РК "Разбой". Задержанные лица помещены под стражу", – сообщили в пресс-службе областного ДП.

Также в полиции дополнили, что в отношении подозреваемых проводится проверка на причастность к другим преступлениям аналогичного характера, имевшим место на территории региона.

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