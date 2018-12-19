Более 40 предприятий могут закрыться из-за закона министерства оборонной промышленности

Мы отрабатывали вопрос с МОАП. И наши юристы столкнулись с тем, что дополнительные нормы, предложенные министерством, шли в разрез с Конституцией, Предпринимательским и Гражданским Кодексом - Уахитова.

Более 40 предприятий обрабатывающего сектора могут закрыться в 13 регионах Казахстана из-за нововведений в закон "Об оборонной промышленности и государственном оборонном заказе". Если это случится, то без работы могут остаться порядка 6 тыс. человек, 90% из которых – женщины. Об этом журналистам рассказали представители отрасли и НПП "Атамекен"? передает корреспондент Zakon.kz.

Накануне в мажилисе закончили обсуждать проект закона. В нем из числа участников, допущенных к гособоронзаказу (ГОЗ), были исключены временные юридические объединения (консорциумы). В 2016 году 57 компаний объединились для исполнения ГОЗ на 5 лет. Обязательства бизнеса по договору не только поставка товаров, но и инвестирование в легкую промышленность страны 6,1 млрд тг. Теперь же министерство оборонной и аэрокосмической промышленности (МОАП) хочет передавать госзаказ отдельным юридическим лицам (ИП также исключены).

"Если законопроект будет принят в таком виде, то говорить о консорциумах не приходится, и действующий распустится. Гособоронзаказ будет дробиться между предприятиями. Допустим, есть 50 предприятий, общий объем заказа ежегодно 10 млрд тг., значит 1 предприятие не более 200 млн тг. получит. Каждое, имея небольшой объем, будет стараться максимально завысить прибыть. Это ведь бизнес. Они будут покупать за границей более дешевые ткани и пойдет отток капитала. Соответственно пойдет сокращение производства и рабочих мест. Ни одно нормальное предприятие не будет в убыток инвестировать на расширение или модернизацию, если нет гарантированного сбыта. Исходя из этого, у нас пойдет стагнация отрасли. Я не говорю, что от одного гособоронзаказа зависит вся отрасль. Это одна из возможностей без дополнительных средств можно было бы легкой промышленности развиться, и при этом полностью одеть наши силовые структуры в нашу одежду", - сказал исполнительный директор ОЮЛ "Союз обрабатывающей промышленности".

Примечательно, что пункт об участии консорциума в ГОЗ убрали в последний момент. Несколько месяцев представители отрасли и министерства обсуждали условия работы бизнесменов при получении заказа.

"Мы отрабатывали вопрос с юридическим блоком департамента гособоронзаказа. И наши юристы столкнулись с тем, что дополнительные нормы, регулирующие деятельность консорциума предложенные МОАП шли в разрез с Конституцией, Предпринимательским и Гражданским Кодексом. МОАП хотели, признав нас исполнителями гособоронзаказа контролировать участников консорциума, создать нам типовое консорциальное соглашение, то есть диктовать нам, какой будет у нас договор о совместной деятельности, кто к нам сможет заходить, выходить, и если вдруг одна из компаний попадет в реестр недобросовестных поставщиков, то весь консорциум должен выходить из состава оборонного заказа", - добавила председатель Исполнительного совета консорциума отечественных производителей "Жасампаз" Гульмира Уахитова.

Модель консорциума активно работает в различных сферах Казахстана: нефтегазовом секторе, научных и образовательных услугах, легкой промышленности. Мировой пример - западноевропейский авиастроительный консорциум "Airbus Industry", куда входит 4 ведущие авиастроительные компании Западной Европы: Aerospatiale (Франция), Daimler Chrysler Aerospacte (Германия), British Aerospace (Великобритания) и CASA (Испания).

"За 3 года наш консорциум инвестировал 5,4 млрд тг, что составляет 89% об общей суммы инвестиционного соглашения по принятым обязательствам на 5 лет. Кроме того, членами консорциума за счет инвестиций выкуплены и восстанавливаются простаивающие предприятия в ВКО, Туркестанской области. Эти производства были построены по государственным программам, и вынуждены были закрыться в виду отсутствия производственной загрузки. Таким образом консорциум позволил иметь стабильную работу, плановую загрузку и возможность инвестировать в новые производства, возвращать государству потраченные деньги", - добавила Уахитова.

В Национальной палате предпринимателей "Атамекен" действия министерства и вводимые меры называют дискриминирующими. Представитель организации отметил, что НПП наоборот стимулирует бизнесменов к объединению, кооперации, ведь именно в этой среде появляются дополнительные цепочки, ценности, выстраивается производственный цикл.

Татьяна Ковалева Астана

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