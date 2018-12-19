В горах Алматы спасли двух женщин

Спасатели РОСО вновь предупреждают о правилах поведения в горах в зимний период времени.

Две поисково-спасательные операции за один день провели спасатели РОСО, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.

16 декабря 2018 года в 11 часов дня в дежурно-диспетчерское отделение поступила информация о том, что в районе ущелья Просвещенец молодая женщина 1982 г.р. повредила ногу, и ей необходима помощь. Спасатели Республиканского оперативно-спасательного отряда в количестве семи человек и одного кинологического расчета без промедления выехали на вызов, обнаружили пострадавшую и оказали первую медицинскую помощь.

В этот же день в 14.08 диспетчером РОСО был принят вызов о необходимости транспортировки гражданки 1972 г.р., так как она сломала ногу при прохождении маршрута в районе Кимасарского ущелья и не может спуститься самостоятельно. Более получаса понадобилось спасателям РОСО для того, чтобы добраться до пострадавшей, и наложить шину, оказав тем самым первую медицинскую помощь. Обе женщины были транспортированы вниз и преданы сотрудникам ЦМК.

Спасатели РОСО вновь предупреждают, о правилах поведения в горах в зимний период времени. Необходимо тщательно оценивать потенциальную опасность при планировании маршрута и заблаговременно узнавать о погодных условиях. Неподготовленным туристам не стоит совершать одиночные походы в горы. Только с проводником, либо в составе туристической группы.

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