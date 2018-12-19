"Самрук - Қазына" и Назарбаев Университет развивают кадровый потенциал

Фонд реализует две программы, направленные на поддержку и воспитание молодых специалистов: "Жас өркен" и "Цифровое лето".

Сегодня в Астане в рамках встречи Председателя правления АО "Самрук-Қазына" Ахметжана Есимова и Президента Назарбаев Университета Шигео Катсу заключен Меморандум о сотрудничестве.

В рамках сотрудничества сотрудники "Самрук-Казына" и его портфельных компаний теперь смогут повышать квалификацию в Назарбаев университете, а студенты и выпускники Назарбаев университета - проходить стажировки в Фонде и его портфельных компаниях.

В своем выступлении Ахметжан Есимов, Председатель правления АО "Самрук-Қазына" отметил высокий кадровый потенциал в компаниях.

"Самруқ – Қазына" объединяет крупнейшие национальные компании. Я не побоюсь сказать, что в силу условий и задач, которые стоят перед нашими компаниями, подобраны сильные кадры. Вместе с тем всегда требуется их пополнение. Это пополнение будет более эффективным, если студенты Назарбаев университета будут иметь возможность проходить практику и стажировку в наших национальных компаниях и самом фонде", – уверен глава Фонда.

Таким образом, соглашение между АО "Самрук-Қазына" и Назарбаев Университетом будет направлено на поддержку и развитие кадровой политики группы компаний Фонда путем отбора лучших молодых специалистов.

Фонд реализует две программы, направленные на поддержку и воспитание молодых специалистов: "Жас өркен" и "Цифровое лето".

"Мы продемонстрировали, что для того, чтобы работать в наших ведущих компаниях и в самом Фонде, нужны не связи, нужны знания, талант и трудолюбие. И эту практику подбора новых молодых кадров мы будем не только дальше продолжать, но будем ее и наращивать", - подчеркнул Есимов.

Напомним, в апреле текущего года Фонд представил новую кадровую политику, в рамках которой утверждена компактная структура управления и внедряются единые процедуры конкурсных отборов персонала во всех портфельных компаниях.



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