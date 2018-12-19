Еврокомиссия приняла пакет экстренных мер на случай "жесткого Brexit"

Таких мер в плане 14, они затрагивают разные области, включая права человека, финансовые обязательства, транспорт, климат, экспорт товаров.

Еврокомиссия (ЕК) опубликовала план экстренных мер в случае выхода Великобритании из состава Евросоюза (Brexit) без соглашения ("жесткий Brexit"). Об этом сообщил на пресс-конференции в Брюсселе еврокомиссар по вопросам евро и социальному диалогу Валдис Домбровскис, передает tass.ru.

"Мы приняли 14 экстренных мер, чтобы смягчить выход Великобритании [в случае "жесткого Brexit"]", - сказал он. Эти меры затрагивают разные области, включая права человека, финансовые обязательства, транспорт, климат, экспорт товаров.

Сообщается, что в план не вошли меры по главной проблеме Brexit - будущему статуса Северной Ирландии, из-за которого парламент королевства не хочет ратифицировать сделку.

На прошедшем 13-14 декабря саммите ЕС глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что в связи с проблемами с ратификацией соглашения в Великобритании сообщество активизирует подготовку к "жесткому Brexit" и в ближайшее время опубликует соответствующие меры.

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