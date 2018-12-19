Костанаец погиб в результате пожара в шиномонтажке
Предварительная причина пожара – пролитое масло.
Фото : Открытые источники19 декабря 2018, 18:03
Происшествие случилось в Костанае 15 декабря, сообщает Zakon.kz со ссылкой на alau.kz. Пожар случился в вагончике шиномонтажной мастерской.
"Горели деревянные конструкции и обшивка стен. Внутри находились два человека. На месте пожара от отравления угарным газом скончался 56-летний мужчина. Второй пострадавший госпитализирован в больницу с ожогами" - сообщили в пресс-службе.
Предварительная причина пожара – пролитое масло, выкипевшее на дымоход.
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