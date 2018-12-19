Каблуки, калории, тренажерка – что вредно беременным

Беременность – индикатор здоровья женщины. Хронические и вялотекущие заболевания в этот период дают о себе знать.

Беременность – волнительный и ответственный период в жизни женщины. Ведь быть здоровой в таком положении особенно важно. Со всех сторон дают советы, как "правильно" питаться и какой образ жизни вести беременным. В рамках реализуемого Министерством здравоохранения проекта "Денi сау ұлт – қуатты мемлекет" мы побеседовали на эту тему с гинекологом клиники "Алинур" города Шымкента Манзурой Есеновой, которая уже 20 лет консультирует будущих мам.

Это не болезнь

Как подчеркнула врач, не стоит относиться к беременности как к болезни. Это нормальное физиологическое состояние для женщины. Но и не готовиться тоже неправильно.

Первый и второй триместры – самые важные, потому что закладываются все системы и органы плода.

Как отмечают врачи, беременность – индикатор здоровья женщины. Хронические и вялотекущие заболевания в этот период дают о себе знать. Поэтому к "девяти месяцам надежды" нужно подходить ответственно.

"Если у женщины, скажем, хронический гастрит, пиелонефрит, нужно заняться лечением еще до беременности, соблюдать диету, – поясняет доктор. – То же самое относится к зубам: лечите их до зачатия, так как инфекции могут неблагоприятно сказаться на будущем ребенке, когда вы составляете с ним единое целое".

Кушать за двоих

От того, как питается будущая мама, зависит самочувствие, развитие и даже, как показали последние исследования, продолжительность жизни ребенка. Беременным нужно питаться разнообразно. При этом и до, и во время необходимо принимать фолиевую кислоту, витамины, особенно группы В. Поэтому в рационе будущей мамы, особенно в первой половине беременности, должны присутствовать рыба, мясо, свежие фрукты и овощи, молочные продукты.

Как отмечает Манзура Асылбековна, дамам в положении, кроме сигарет и алкоголя, не запрещено ничего.

"Если женщина хочет часто и помногу есть, скажем, рыбу, это нормально. Значит, этого требует организм", - объясняет врач.

Суточный рацион беременной должен составлять 2 400–2 700 килокалорий. Ежедневно необходимо употребить 110 г белка (100 г вареной говядины, жареной курицы или запеканки из нежирного творога), 75 г жира (120 г фундука или грецких орехов), 350 г углеводов (основные источники – зерновые (100 г батона содержат около 50 г углеводов), картофель (16 г углеводов в 100 г продукта), сухофрукты). Что включить в свой рацион, женщине подскажет организм.

Ограничивать приемы пищи не стоит. У каждой этот период протекает индивидуально: кто-то ест три, а кто-то шесть раз в сутки. Однако контролировать набор веса все-таки нужно, но после 30 недель.

"До этого времени плод формируется и развивается, после – растет, набирает вес. Если слишком усердно налегать на еду в третьем триместре, плод может вырасти очень крупным, что затруднит роды. И это один из показателей для кесарева сечения, – поясняет наша собеседница. – Но если мама сама крупная и уже рожала крупных детей, ребенок с весом выше среднего – для нее норма".

Витамины: пить или не пить?

В идеале витамины в организм будущей мамы должны попадать естественным путем – с едой. Однако некоторым совсем не хочется есть мясо, а для развития плода необходимо железо. В этом случае врач может назначить витамины в таблетках или другом виде. Здоровым, полноценно питающимся будущим мамам, у которых нет угрозы выкидыша, с нормальным уровнем гемоглобина от 120, нет нужды принимать витамины отдельно. О приеме любых добавок и витаминов нужно советоваться с врачом.

Вода – это жизнь

От воды отказываться не стоит. Здоровой женщине, не имеющей хронических заболеваний почек, можно пить столько воды, сколько она захочет. Единственная рекомендация – пить последний стакан за два часа до сна.

Если у женщины есть проблемы с почками, на сроке больше 30 недель ей ограничивают объем выпитой жидкости во второй половине дня.

Пешком или бегом

Раз беременность – не болезнь, физической активностью в этот период пренебрегать не стоит. Если все протекает без осложнений, то и отказываться от привычных пробежек по утрам или визитов в спортзал не нужно.

Дамам с лишним весом рекомендуется чаще выходить на прогулки. Хотя бы полчаса утром и вечером улучшат самочувствие. Не надо ограничивать двигательную активность и на поздних сроках, так как прогулки призваны стабилизировать вес, а также благотворно повлияют на работу кишечника.

Гинекологи рекомендуют не брать пример с селебрити, которые даже в интересном положении не расстаются с туфлями на шпильках. Это неудобно и опасно падениями. На время беременности стоит выбрать обувь со сплошной подошвой, или на каблуке не выше трех сантиметров. Лучше ходить в кроссовках.

Готовность номер один

В Туркестанской области уже несколько лет беременных начинают готовить к родам с начала второго триместра, когда будущие мамы уже встали на учет у гинеколога. Им рассказывают, как будут проходить роды, как следует себя вести, какие могут возникнуть осложнения. И уже к сроку они вооружены необходимыми знаниями.

В Казахстане сейчас активно практикуются партнерские роды. Как констатируют сами врачи, знающий партнер – хороший помощник акушера. Так что не стоит пренебрегать их компанией.

Нелишним будет напомнить и о простых истинах: будущей маме необходимо отказаться от вредных привычек. Алкоголь грозит аномалиями развития плода, а никотин приводит к гипоксии. Как следствие, задержка развития или выкидыш. Стоит ли ради сомнительного удовольствия рисковать здоровьем самого родного человека?

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