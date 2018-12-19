Спасатели эвакуировали россиян и узбекистанцев на трассе в Акмолинской области

В дороге сломался автобус.

18 декабря от оперативного дежурного УЕДДС ДЧС Акмолинской области поступило сообщение, что на 193 км трассы Астана–Петропавловск заглох рейсовый автобус, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официального представителя КЧС МВД РК Нурсултана Нурахметова.

На борту находились четырнадцать граждан Узбекистана и двое граждан Российской Федерации. Им требовалась эвакуация.

Силами ОЧС района Биржан сал и сотрудниками Акимата района указанные граждане были эвакуированы из автобуса и пассажирским автомобилем "Газель" были доставлены на железнодорожный вокзал города Макинск Буландынского района для дальнейшего следования в пункт назначения. Неисправный автобус марки "Setra", был отбуксирован к ближайшему придорожному кемпингу для дальнейшего ремонта.

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