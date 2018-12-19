Назначены предварительные слушания по делу об убийстве Дениса Тена
Судья решит достаточно ли оснований для назначения главного судебного разбирательства, а также выслушает ходатайства сторон.
25 декабря текущего года, в десять часов утра в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматы состоятся предварительные слушания по делу об убийстве Дениса Тена, сообщает Zakon.kz.
На скамье подсудимых – Арман Кудайбергенов, Нуралы Киясов и Жанар Толыбаева. Им предъявлены различные обвинения, в том числе в разбое, убийстве, краже и недонесении о преступлении.
Вести процесс будет Кеншилик Абдельдинов. На предварительных слушаниях судья решит достаточно ли оснований для назначения главного судебного разбирательства, а также выслушает ходатайства сторон.
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