Назначены предварительные слушания по делу об убийстве Дениса Тена

Судья решит достаточно ли оснований для назначения главного судебного разбирательства, а также выслушает ходатайства сторон.

25 декабря текущего года, в десять часов утра в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматы состоятся предварительные слушания по делу об убийстве Дениса Тена, сообщает Zakon.kz.

На скамье подсудимых – Арман Кудайбергенов, Нуралы Киясов и Жанар Толыбаева. Им предъявлены различные обвинения, в том числе в разбое, убийстве, краже и недонесении о преступлении.

Вести процесс будет Кеншилик Абдельдинов. На предварительных слушаниях судья решит достаточно ли оснований для назначения главного судебного разбирательства, а также выслушает ходатайства сторон.

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