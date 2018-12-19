Назарбаев наградил Алишера Усманова орденом

Предприниматель получил высокую награду по случаю Дня Независимости РК.

Указом Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева по случаю Дня Независимости Республики Казахстан Орденом Достық І степени награжден известный российский предприниматель, учредитель компании "USM Holdings" и меценат Алишер Усманов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Этой высокой награды он удостоен за заслуги в государственной и общественной деятельности, значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие страны, укрепление дружбы и сотрудничества между народами.

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