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Акт вандализма в Алматы попал на видео

Видео происшествия попало в соцсети.

Фото : Instagram19 декабря 2018, 19:16

Неизвестному молодому человеку, находившемуся в компании и явно нетрезвому, приглянулась статуэтка у входа в Алматинский государственный бизнес колледж, сообщает Zakon.kz.

13 декабря 2018 года в 00.33 по астанинскому времени неизвестные молодые люди в алкогольном состоянии оторвали с корнями статуэтку (ребенок, державший ягненка), установленную перед главными входами в здание Государственного коммунального казенного предприятия "Алматинского государственного бизнес колледжа".

Молодые люди, сопровождавшие вандала, пытались его остановить, но безуспешно.

В комментариях к видео написано, что статуэтку любили и учащиеся и преподаватели колледжа.

В связи с выше указанным администрация колледжа просит небезразличных к сложившиеся ситуации людей помочь в поиске преступников.


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