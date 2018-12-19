Акт вандализма в Алматы попал на видео

Видео происшествия попало в соцсети.

Неизвестному молодому человеку, находившемуся в компании и явно нетрезвому, приглянулась статуэтка у входа в Алматинский государственный бизнес колледж, сообщает Zakon.kz.

13 декабря 2018 года в 00.33 по астанинскому времени неизвестные молодые люди в алкогольном состоянии оторвали с корнями статуэтку (ребенок, державший ягненка), установленную перед главными входами в здание Государственного коммунального казенного предприятия "Алматинского государственного бизнес колледжа".

Молодые люди, сопровождавшие вандала, пытались его остановить, но безуспешно.

В комментариях к видео написано, что статуэтку любили и учащиеся и преподаватели колледжа.

В связи с выше указанным администрация колледжа просит небезразличных к сложившиеся ситуации людей помочь в поиске преступников.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!