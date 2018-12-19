Казахстанским автолюбителям поступают записки с угрозами от мошенников
Пресс-секретарь комитета административной полиции МВД Казахстана прокомментировала ситуацию.
Фото : Открытые источники19 декабря 2018, 19:35
Один из автовладельцев разместил в соцсетях записку от вымогателя. В ней утверждается, что тот снял нарушение и теперь требует деньги с автовладельца. В противном случае угрожает "отправить фото в полицию", сообщает Zakon.kz.
Пресс-секретарь комитета административной полиции МВД Казахстана Ирина Лукьянина-Костерева прокомментировала ситуацию на своей странице в Facebook.
"Вниманию автовладельцев! Если Вы столкнулись с подобного рода незаконными действиями, необходимо обращаться в органы внутренних дел, - пишет Ирина Лукьянина-Костерева.
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