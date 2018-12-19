В 2019 году в Украине официально отметят день рождения Бандеры

Годовщина дня рождения Бандеры приходится на 1 января 2019-го.

Верховная рада приняла постановление о праздновании памятных дат и юбилеев в 2019 году, среди которых — 110 лет со дня рождения лидера украинского националистического движения Степана Бандеры, сообщает РИА Новости.

Годовщина дня рождения Бандеры приходится на 1 января 2019-го. В следующем году в Украине отпразднуют дни рождения таких "выдающихся украинских деятелей", как родившихся в Киеве российского и советского художника-авангардиста Казимира Малевича и работавшего в Российской империи и США авиаконструктора Игоря Сикорского. Также в списке — председатель директории Украинской народной республики Симон Петлюра и другие.

Нацбанк отчеканит памятные монеты, а "Укрпочта" издаст почтовые конверты и марки. Министерство образования обязали обеспечить проведение в школах и вузах уроков, посвященных именинникам, Министерство культуры — организовать выставки и тематические мероприятия, а комитет по вопросам телевидения и радиовещания — способствовать освещению в СМИ.

Бандера возглавлял "Организацию украинских националистов", действовавшую в середине XX века, ее боевым крылом была "Украинская повстанческая армия"*, которую сформировали в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно в Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами.

После Великой Отечественной войны УПА продолжила действовать против советской власти экстремистскими методами: жертвами боевиков УПА становились представители интеллигенции и местных органов власти, комсомольские и партийные активисты.

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