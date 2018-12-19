Рейды по местам продаж пиротехники проводят полицейские Жамбылской области

В оперативно-профилактическом мероприятии задействованы инспекторы всех 29 участковых пунктов города Тараз.

18 декабря на территории Жамбылской области началось оперативно-профилактическое мероприятие "Пиротехника", которое продлится до 3 января, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Жамбылской области.

Стражами правопорядка проводится масштабная разъяснительная работа среди населения по правилам приобретения, хранения и использования пиротехнических средств, запрете продажи подобных изделий несовершеннолетним лицам. К примеру, ни в коем случае нельзя приобретать несертифицированную продукцию, использование которой может привести к трагедии.

- В областном центре функционируют 19 рынков и более 700 магазинов. Объем работы немалый, поэтому в оперативно-профилактическом мероприятии задействованы инспекторы всех 29 участковых пунктов города Тараз. Каждый из них проводит проверки на закрепленной территории.

За первый день проведения ОПМ "Пиротехника" по статье 196 КоАП РК (незаконная торговля товарами или иными предметами) к административной ответственности привлечены десять человек, - поделился первыми результатами ответственный за организацию работы с участковыми инспекторами полиции МПС УП г. Тараза майор полиции Мохаммед Жумадиллаев.

Наказание по данной статье предусматривает штраф в размере 25 МРП или 60125 тенге, но если провинившееся лицо заплатит его в течение недели, сумма штрафа сократится вдвое.

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