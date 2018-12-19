В конгресс США внесут резолюцию против "Северного потока - 2"

В случае одобрения документа, он будет носить сугубо декларативный характер.

Американские сенаторы внесут в среду в Конгресс США резолюцию, в которой они призовут президента Дональда Трампа "дать решительный отпор российской агрессии на Черном море" и выступят за отмену строительства трубопровода "Северный поток - 2" путем введения против этого проекта санкций. Об этом сообщила газета The Hill, в распоряжение которой попал документ, передает ТАСС.

В случае одобрения он будет носить сугубо декларативный характер, а его положения - необязательны к выполнению.

Около 40 сенаторов представят в среду резолюцию вместе с ее авторами - республиканцем Роном Джонсоном и демократом Диком Дурбиным. "США и наши союзники должны оперативно противодействовать военной агрессии России в Керченском проливе решительными мерами", - утверждал Джонсон. По версии Дурбина, принятие резолюции вновь укажет на "призыв [законодателей] к сдерживанию агрессии со стороны Российской Федерации".

Законодатели в резолюции требуют от Трампа ввести санкции против России в рамках закона CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций"). По их версии, эти ограничения являются "прямым результатом действий правительства Российской Федерации и будут продолжаться и ужесточаться до тех пор, пока не появятся надлежащие изменения в поведении России".

Сенаторы считают, что Трамп должен сотрудничать с Конгрессом и союзниками США "для обеспечения надлежащей политики с целью удержать Российскую Федерацию от дальнейшей агрессии". Они "призывают к отмене строительства трубопровода в связи с его угрозой энергетической безопасности Европы и призывают Российскую Федерацию гарантировать свободу судоходства в Керченском проливе". В документе законодатели просят Трампа провести "операцию по свободе судоходства в Черном море" с участием союзников и партнеров США, а также поддержать украинскую армию путем предоставления ей дополнительной военной помощи.

Палата представителей на прошлой неделе приняла похожую резолюцию, в которой призвала страны Евросоюза отказаться от строительства газопровода, а также выступила за введение санкций против этого проекта в рамках CAATSA.

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Стоимость строительства оценивается в €9,5 млрд. Его запуск ожидается до конца 2019 года.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!