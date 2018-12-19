Выявлены новые факты гибели рыбы в Атырау

На этот раз снова погибла рыба частиковых пород: сазан, окунь, чехонь. Сколько ее, пока никто не считал. Убрать ее с берегов пытаются волонтеры.

Новые факты гибели рыбы зафиксировали в Атырау. На этот раз она всплыла сразу в двух местах – в пригородном сельском округе Геолог и неподалеку от микрорайона Жумыскер. Оттуда снова взяты и пробы воды, и тушки рыбы на экспертизу. А экологи между тем пока говорят лишь о необходимости дождаться результатов проверки, сообщает Zakon.kz со ссылкой на КТК.

- Департамент экологии начал проверки на предприятии "Атырау су арнасы", это в первую очередь. Сейчас там уже отобраны необходимые пробы воды, - говорит заместитель начальника департамента экологии Атырауской области Кайраткали Хайрулла.

На этот раз снова погибла рыба частиковых пород: сазан, окунь, чехонь. Сколько ее, пока никто не считал. Убрать ее с берегов пытаются волонтеры. На прошлой неделе чиновники подтвердили, что в рыбе обнаружили аммиак. Вот только откуда он взялся и как попал в Урал, пока никто не говорит. В департаменте экологии заявили, что результаты проверок межведомственной комиссии будут готовы примерно к 28 декабря.

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