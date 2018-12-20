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Мужчина с мачете ранил трех человек в Лондоне

Полиция сообщила о задержании злоумышленника.

Фото : YouTube20 декабря 2018, 01:58

Три человека получили ножевые ранения в лондонском районе Тауэр-Хамлетс в среду в результате нападения мужчины на территории медицинского центра, атаковавший задержан. Об этом сообщила столичная полиция, передает ТАСС.

По данным полиции, информация об инциденте поступила в правоохранительные органы в 11:06 (14:06 мск). "Сотрудники полиции <...> прибыли [на место происшествия] и обнаружили трех человек, получивших ножевые ранения", - говорится в сообщении на сайте полиции. Отмечается, что угрозы их жизням нет. Газета Daily Telegraph приводит показания свидетеля, согласно которым мужчина был вооружен мачете.

Сам нападавший также получил ранение. В полиции подчеркнули, что происшествие не связано с терроризмом.


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