Ученые рассказали, как будет выглядеть клавиатура с казахским алфавитом на латинице

Они перебрали миллионы слов и словосочетаний, чтобы понять, какие буквы чаще всего встречаются в речи казахстанцев.

Разработчики отправили варианты клавиатур с казахским алфавитом на латинице в министерство образования, передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал "Алматы".

По их словам, раскладки кнопок ускорят и облегчат набор текста. Рабочая группа над клавиатурой работала долго и скрупулезно. Ученые перебрали миллионы слов и словосочетаний, чтобы понять, какие буквы чаще всего встречаются в речи казахстанцев. Из 42 только 19 букв составляют 80% словарного лексикона.

"Объем текста, который мы рассматривали - около 6-7 миллионов употреблений слов. Охватывает 5 стилей казахского языка. Были введены в тексты некоторые мета-разметки, обозначающие грамматические стороны языковых единиц", - сообщил главный научный сотрудник института языкознания им. А. Байтурсынова Аскар Жубанов.

В первом варианте стандартная раскладка не сильно изменилась. Вместо 6 русских букв, которые в латинской версии не понадобятся, появились клавиши с казахскими. Во второй раскладка совершенно новая.

"В первом варианте мы изменили полностью все кнопки. Это связано с тем, что сочетание некоторых букв наиболее часто встречается в речи. Поэтому мы их расположили рядом. Во втором варианте клавиши находятся только с правой стороны, где заканчиваются английские буквы. Соответственно, здесь набирать текст придется правой рукой", - отметил программист Дархан Токмырзаев.

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