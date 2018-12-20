Правительственный кризис разразился в Бельгии

Пауза, взятая королем Филиппом, говорит скорее в пользу того, что он может и не одобрить отставку премьера.

О своей отставке премьер-министр Бельгии Шарль Мишель доложил королю Филиппу, который вправе принять, либо отклонить это решение. Пока же он взяв паузу, проводит встречи с главами основных парламентских фракций и партий, передает Zakon.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Перед королем Филиппом стоит непростая задача – принять отставку премьера Шарля Мишеля, что приведет к досрочным выборам правительства или отклонить ее. Последнее даст возможность кабинету министров доработать до предстоящих уже в мае будущего года всеобщих европейских выборов. Однако такой кабинет будет несколько ограничен в полномочиях.

Накануне бельгийский премьер заявил в парламенте, что подает в отставку из-за отказа социалистов, социал-демократов и зеленых поддержать его призыв сформировать переходную коалицию до проведения очередных парламентских выборов. Действующая же коалиция распалась неделю назад после выхода из нее крупной партии националистов Фландрии «Новый фламандский альянс», не согласной с подписанием премьером миграционного пакта ООН. О своем решении он доложил королю накануне вечером.

Бельгийский монарх пока взял паузу для рассмотрения прошения Шарля Мишеля об отставке.

"Премьер-министр получил аудиенцию у короля во дворце Лакен, чтобы объявить об отставке правительства. Король отложил принятие решения", - говорится в сообщении в Twitter королевского дворца.

Аудиенция длилась примерно минут 15, после чего глава правительства покинул дворец без каких-либо комментариев для журналистов. Аналитики отмечают, что пауза, взятая королем Филиппом, говорит скорее в пользу того, что он может и не одобрить отставку премьера. Второе было бы более логичным в преддверии всеобщих европейских выборов в будущем году.

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