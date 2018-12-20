В полиции Шымкента прокомментировали ДТП с погибшей под колесами женщиной

По данному факту сейчас проводится досудебное расследование

В пресс-службе ДП Шымкента прокомментировали ДТП, которое произошло в Шымкенте по улице Ташенова. Тогда водитель не заметил женщину, наехал на нее и протащил еще 200 метров под колесами, передает Zakon.kz со ссылкой на "Отырар".

Напомним, в ночь с 16 на 17 декабря в Шымкенте по улице Ташенова произошло дорожно-транспортное происшествие. Под колесами автомобиля оказалась женщина.

Как рассказал водитель «Мерседеса», «он шел на обгон и не видел, чтобы кто-то переходил улицу. И только проехав несколько десятков метров, почувствовал, что машине что-то или кто-то мешает двигаться. Тогда-то и остановился. Вместе с двумя пассажирами они приподняли машину с помощью домкрата и вытащили женщину».

Прибывшая на место бригада скорой помощи госпитализировала пострадавшую в БСМП, где была проведена экстренная операция. Женщина впала в кому, а позже скончалась.

В ДП Шымкента сказали, что по данному факту сейчас проводится досудебное расследование по статье 345 УК РК, часть 3. Назначен ряд экспертиз.

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