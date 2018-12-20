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Бэнкси нарисовал новое граффити в Великобритании

Работа имеет политический контекст.

Фото : Известия20 декабря 2018, 07:50

Новое граффити художника Бэнкси появилось на одном из гаражей в британском городе Порт-Толбот, передает Рамблер.

Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.

Отмечается, что на одной из сторон здания изображен ребенок играющий под чем-то, что выглядит как снег.
На другой стороне показано то, что на самом деле это не снег, а пепел из горящего контейнера.

Работа имеет политический контекст. В июле многие дома, машины и животные в регионе были покрыты черной пылью от сталелитейных заводов.

Отмечается, что эта работа Бэнкси может стать первой в Уэльсе. Жители района с энтузиазмом отнеслись к появлению нового граффити и заявили, что оно будет под контролем районного совета.

"Бэнкси это или нет, я думаю, что это прекрасная работа стрит-арта", - заявил член парламента из Южного Уэльса Стивен Киннок.

Ранее сообщалось, что с последним ударом молотка картина Бэнкси «Девочка с шаром», проданная на аукционе Sotheby's за £1,042 млн ($1,4 млн), начала уничтожаться спрятанным в раму устройством для измельчения бумаги. Уцелела только часть работы.


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