Казах-полицейский из Нью-Йорка показал "бой с тенью" на крыше небоскреба

Бокс он совмещает с работой полицейского в Нью-Йорке.

Боксер легкого веса Димаш Ниязов показал "бой с тенью" на крыше небоскреба в Нью-Йорке, передает Zakon.kz.

Видео уроженец Шымкента опубликовал в своем аккаунте в Instagram.

"Из серии "бой с тенью". На этот раз на крыше с видами Нью-Йорка", - подписал он видеоролик.

Напомним, в детстве Ниязов вместе с семьей переехал в США. Бокс он совмещает с работой полицейского в Нью-Йорке.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!