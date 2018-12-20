Казах-полицейский из Нью-Йорка показал "бой с тенью" на крыше небоскреба
Бокс он совмещает с работой полицейского в Нью-Йорке.
Фото : Prosports.kz20 декабря 2018, 08:08
Боксер легкого веса Димаш Ниязов показал "бой с тенью" на крыше небоскреба в Нью-Йорке, передает Zakon.kz.
Видео уроженец Шымкента опубликовал в своем аккаунте в Instagram.
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"Из серии "бой с тенью". На этот раз на крыше с видами Нью-Йорка", - подписал он видеоролик.
Напомним, в детстве Ниязов вместе с семьей переехал в США. Бокс он совмещает с работой полицейского в Нью-Йорке.
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