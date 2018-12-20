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Казах-полицейский из Нью-Йорка показал "бой с тенью" на крыше небоскреба

Бокс он совмещает с работой полицейского в Нью-Йорке.

Фото : Prosports.kz20 декабря 2018, 08:08

Боксер легкого веса Димаш Ниязов показал "бой с тенью" на крыше небоскреба в Нью-Йорке, передает Zakon.kz.

Видео уроженец Шымкента опубликовал в своем аккаунте в Instagram.

"Из серии "бой с тенью". На этот раз на крыше с видами Нью-Йорка", - подписал он видеоролик.

Напомним, в детстве Ниязов вместе с семьей переехал в США. Бокс он совмещает с работой полицейского в Нью-Йорке.


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