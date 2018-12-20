Самые яркие достижения в культуре Казахстана за 2018 год

Эстраду покоряли совсем юные, но талантливые артисты.

В уходящем 2018-м году было немало значимых событий в области культуры Казахстана. Редакция Zakon.kz решила напомнить о некоторых из них.

Данэлия Тулешова

Самая юная звездочка казахстанской эстрады, которую узнают во всем мире. Данэлия как артистка стала известной в 2017 году, когда победила на вокальном талант-шоу "Голос. Дiти" в Украине. Она пела песню "Stone Cold", видео которой набрало более 30 млн просмотров.

С этого момента начался ее рост как певицы. В том же 2017 году она получила "Гран-при" на международном конкурсе "Надежды Европы" в России.

В феврале 2018 года Данэлия стала обладательницей государственной премии "Народный любимец" в Казахстане.

В марте победила в номинации "Взгляд в будущее" в первой Международной профессиональной музыкальной премии "BraVo" в области популярной музыки.

В ноябре 2018 года Данэлия Тулешова набрала 103 балла на Детском Евровидении, это третье место по зрительскому голосованию. По сумме голосов зрителей и жюри наша соотечественница стала шестой, набрав 171 балл. Она выступила под третьим номером, спев песню "Ozine Sen".

Димаш Кудайберген

Димаш Кудайберген также, как и Данэлия, стал знаменитым в 2017 году. Он прославился благодаря китайскому конкурсу "I'm a singer 2017". Он дошел до финала и занял второе место. Видео, где Димаш спел песню Витаса "Опера 2", разлетелось по всему миру.

Именно после этой волны Димаш стал обладателем огромного количества премий по всему миру. Хотя он и ранее участвовал в конкурсах. Например, в 2015 году был приглашён принять участие в конкурсе "Славянский базар" и завоевал Гран-при, набрав 175 баллов из возможных 180.

В начале 2018 года артист победил в номинации "Новая музыкальная сила года" премии Вейбо в Пекине. 1 февраля он стал "Послом дружбы" Китая и Казахстана и получил награду за Выдающийся вклад в дружбу.

1 июня Димаш стал "Послом туризма Республики Казахстан". В качестве посла туризма он продолжит активно продвигать Казахстан на международном уровне, а также приглашать своих слушателей со всего мира к посещению страны.

В сентябре певца пригласили в качестве почетного гостя на международный конкурс "Новая волна", который проходил в Сочи. Он спел композицию "Грешная страсть" группы "А-Студио" и песню Adagio и произвел фурор: зал аплодировал стоя, а фанаты шли рекой с цветами.

В ноябре в Лондоне отгремел первый сольный концерт Димаша Кудайбергена. Он исполнил 29 песен для фанатов из разных стран мира.

Также он пел дуэтом с Игорем Крутым. А в конце года выступил на концерте "Песня года" в спортивном комплексе "Олимпийский" в Москве.

17 декабря Димаш Кудайберген признан певцом года на The Silk Road Cohesion Awards в Шанхае.

Jah Khalib

Jah Khalib или Бахтияр Мамедов – популярный в Казахстане и за рубежом певец, автор песен и продюсер. 24 ноября 2018 года в Государственном Кремлевском дворце ему торжественно вручили "Золотой граммофон". Это очень престижная премия среди российских исполнителей.

В 2018 году он выпустил альбом E.G.O, а также клип на песню "Медина". К слову, альбом E.G.O стал самым прослушиваемым в 2018 году среди российских пользователей сервиса Apple Music

В 2015 и 2016 годах входил в список звёзд шоу-бизнеса и спорта журнала "Forbes Kazakhstan". В июне 2017 года стал лауреатом Премии Муз-ТВ 2017 в номинации "Прорыв года".

НаZима

К всенародной славе 28-летняя НаZима пришла в мае 2018 года. Ранее она участвовала во многих казахстанских проектах.

Назима Джанибекова участвовала в российском конкурсе "Песни", где заняла четвертое место, но стала фавориткой рэпера Тимати и попала в его команду Black Star.

Уже в июле НаZима выпустила клип на песню "Real One" , которую она спела вместе с исполнителем Скруджи. В треке она упомянула свой родной город Шымкент.

Теперь с певицей заключают рекламные контракты, она ездит по гастролям и записывает новые треки.

Группа Moldanazar

Казахстанская группа Moldanazar, солистом которой является небезызвестный певец Галымжан Молданазар, стала первой, кто дал тур в США. Это произошло весной 2018 года. С марта по апрель ребята дали концерты в Чикаго, Нью-Йорке, Хьюстоне и Лос-Анджелесе.

В начале марта Галымжан Молданазар представил песню "Kaida" совместно с украинским исполнителем Иваном Дорном.

Она написана на казахском и украинском языках.

В целом у группы 2018 год прошел очень продуктивно, парни начали с тура по США, а закончили туром по Казахстану.

"Айка" и Самал Еслямова

Фильм "Айка" стал самым титулованным в уходящем году. Начать стоит с того, что впервые казахстанка забрала пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля за лучшую женскую роль, ее получила актриса Самал Еслямова.

На этом достижении картина не остановилась. Фильм вошел в список претендентов на "Оскар", получил Гран-при немецкого фестиваля Cottbus Film Festival, победил на 28-м фестивале зарубежного кино FILM fra SØR (Фильм с Юга) в Осло, Норвегия.

Самал Еслямова стала первой в номинации "Лучшая актриса" на 55-м международном кинофестивале в Анталье.

Фильм "Айка" рассказывает о молодой эмигрантке из Киргизстана Айке, нелегально проживающей и работающей в Москве. После нежелательной беременности она оставляет ребенка прямо в роддоме. Но со временем материнские чувства берут верх, и Айка начинает отчаянные поиски брошенного сына.

Фильм "Амре"

В конце октября 2018 года фильм "Амре" стал победителем Голливудского кинофестиваля. Картина получала награду Best Global Hollywood Film.

Фильм повествует о яркой, но короткой и таинственно оборвавшейся жизни казахского самородка Амре Кашаубаеве. Именно Кашаубаев впервые представил европейской публике вокально-исполнительское искусство казахов и национальный инструмент домбру на Всемирном музыкальном конкурсе в рамках ЭКСПО-1925 в Париже. Там 36-летний певец как артист делегации СССР произвел фурор и завоевал серебряную медаль.

Астана Опера и "Севильский цирюльник"

В октябре на сцене "Астаны Оперы" прошла премьера оперы "Севильский цирюльник". Это было самое ожидаемое событие в мире культуры. Исполнить роли прибыли лучшие зарубежные исполнители: графа Альмавиву представил Федерико Буттаццо (Италия) и заслуженный деятель Казахстана Жан Тапин, Базилио – Таир Тажи и народный артист Армении Барсег Туманян, и многие другие заслуженные артисты отечественной сцены.

День Астаны

6 июля весь Казахстан праздновал юбилей столицы. В самой Астане к 20-летию прошел большой гала-концерт. Поздравить с днем рождения главный город страны приехали Кайрат Нуртас, Мадина Садвакасова, Каракат Абильдина, Ардак Балажанова, Кайрат Баекенов и группа "Формат". Бауыржан Исаев с Нагимой Ескалиевой спели песню "Первое утро столицы". Также на сцене выступили участники российской группы "На-На".

Асема Тунгушбаева

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