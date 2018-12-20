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Туман, ветер, метель - погода по Казахстану в четверг

В Туркестанской области - местами гололед.

Фото : Channel20 декабря 2018, 09:30

РГП "Казгидромет" опубликовал прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 20 декабря, передает Zakon.kz.

По информации синоптиков, в Восточно-Казахстанской, Туркестанской областях местами ожидается туман, метель, ветер 15-20 м/с, в Туркестанской области – местами гололед. В Павлодарской области местами усилится ветер 15-20 м/с, ночью местами ожидается туман, низовая метель. В Северо-Казахстанской области местами ожидается туман, ночью местами усилится ветер с низовой метелью. В Мангистауской области днем местами усилится ветер 15-20 м/с. В Жамбылской, Алматинской областях местами ожидается туман, гололед, в Жамбылской области – местами низовая метель. В Кызылордиской области местами ожидается туман, гололед, на дорогах гололедица. В Акмолинской области местами ожидается туман, низовая метель. В Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской, ночью в Карагандинской областях местами ожидается туман.

Прогноз погоды в Алматы: днем -2°, облачно: снег.

Прогноз погоды в Астане: днем -16°, ясно.

Прогноз погоды на 20 декабря.


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