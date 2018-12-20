Предновогоднее настроение подарят слушателям артисты "Астана Опера"

Вниманию слушателей предложат популярные вокальные и инструментальные сочинения композиторов разных стилей и направлений.

Концерт "Музыкальный дивертисмент" пройдет 22 декабря на сцене Камерного зала театра, передает Zakon.kz.

Насыщенную программу праздничного вечера представят публике вокалисты – кавалер ордена "Құрмет" Айзада Капонова, лауреаты международных конкурсов Елена Ганжа, Татьяна Вицинская, Заслуженная артистка Казахстана Галия Байгазинова, Ерулан Камел, Нурлан Шауаханов, Магжан Аманжолов, Гульсара Жазитова, Нурсултан Шатырханулы, Жанна Тышканова, а также музыканты-инструменталисты – Заслуженная артистка Казахстана Макпал Бекмагамбетова (скрипка), лауреаты международных конкурсов Балжан Сапарова (флейта), Аскар Муканов (виолончель), Раушан Бескембирова, Жанар Ахметова, Данияр Есимханов (фортепиано).

Вниманию слушателей предложат популярные вокальные и инструментальные сочинения композиторов разных стилей и направлений. Впервые будут исполнены инструментальные произведения – Фортепианное трио до мажор Й. Гайдна и "Cantabile et presto" для флейты и фортепиано Дж. Энеску. Кроме того, прозвучат Интермеццо Э. Гранадоса – Г. Кассадо, "Лебедь" К. Сен-Санса, "Муки любви", "Прекрасный розмарин" Ф. Крейслера, Скерцо № 2 си-бемоль минор Ф. Шопена.

Вечер украсят шедевры вокальной музыки – ария графа Родольфо из оперы "Сомнамбула" В. Беллини, ария Вертера из оперы "Вертер" Ж. Массне, арии Кармен и Эскамильо из оперы "Кармен" Ж. Бизе, вальс Джульетты из оперы "Ромео и Джульетта" Ш. Гуно, дуэт Ганны и Данило из оперетты "Веселая вдова", ария принца Су-Чонга из оперетты "Страна улыбок" Ф. Легара, "Чудесный вечер" К. Дебюсси, "Весенние голоса" И. Штрауса, "Поцелуй" Л. Ардити, "Взрыв смеха" Д. Обера, и т.д.

Концерт ведет – Мәдениет қайраткері Маржан Жакенова.

Начало в 17:00.

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