В РК застройщики увеличили масштабы строительства жилья эконом-класса

Ценовая политика на рынке новых квартир стабилизировалась.

За год цена на квадрат в новостройке в среднем по Казахстану увеличилась всего на 5%, до 266 тысяч тенге. При этом за аналогичный период объем сделок по квартирам в многоэтажках вырос на 13%, а курс доллара — на 11%, передает Zakon.kz со ссылкой на исследование ranking.kz.

В крупнейших городах Казахстана, по данным статкомитета, наблюдается даже снижение цен на первичном рынке квартир.

В Актау цены сократились на 4,2%, в Кокшетау — на 4,5%, в Павлодаре и Петропавловске — сразу на 24%. Это можно объяснить масштабным строительством бюджетного жилья по госпрограммам.



Уровень эффективности господдержки жилстроя в формате ГЧП начал повышаться. Основной канал финансирования направлен на формирование платёжеспособного спроса и на аудиторию с устойчивой финансовой моделью постепенного накопления первоначальных средств через ипотечные инструменты. За период с октября 2017-го по октябрь 2018-го объем банковских займов на приобретение жилья вырос на 17,2% (на 184,6 миллиардов тенге), причем высокая активизация ипотечного рынка наблюдается во всех регионах Казахстана.

В Алматинской области за год рынок ипотеки прибавил сразу 42,5% в денежном выражении. В Астане, Атырауской и Западно-Казахстанской областях объём ипотечных займов через БВУ за указанный период увеличился на четверть.



При системном взаимодействии институтов развития с застройщиками на рынке жилстроя, очевидно, стабилизируются цены на недвижимость — как минимум, в сегменте бюджетной недвижимости. Кроме этого, сохранится долгосрочный тренд на повышение уровня доступности нового жилья для населения с невысокими доходами.

С одной стороны, формируются прозрачные механизмы ценообразования строительства в заданном ценовом диапазоне; с другой — средний чек на покупку жилья по госпрограммам. При этом застройщики получают гарантированный сбыт, что также снижает себестоимость строительства.

Вот один из механизмов сокращения цены квартир для конечных потребителей.



Гарантирование кредитов дольщиков на приобретение строящегося жилья осуществляется в рамках Фонда гарантирования жилищного строительства.

Под гарантии фонда потребитель может взять кредит в банке с максимальной суммой до 50 млн тенге под строящееся жилье без дополнительного залога (такие квартиры, как правило, на 15–20% дешевле готового жилья). Важно отметить: наличие квартиры не является препятствием для участия в программе.

В свою очередь застройщик получает возможность реализации жилья с начала строительства.

По итогам 11 месяцев казахстанские застройщики ввели в эксплуатацию 59,7 тысячи новых квартир в многоэтажках, что на 2 тысячи больше, чем годом ранее.

Несмотря на увеличение ввода нового жилья в эксплуатацию, объем общей кубатуры многоквартирных зданий сократился на 1,5% в сравнении с аналогичным периодом 2017-го. Это говорит о том, что застройщики увеличили масштабы строительства многоквартирного жилья эконом-класса.

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