Петров и Боширов попали в обновленный список санкций США против России

США расширили санкции против России.

Минфин США расширил санкции против России, передает РИА Новости.

Под ограничения в рамках закона CAATSA попали 18 россиян, 15 из которых являются сотрудниками ГРУ. Также санкции распространятся на агентство новостей ФАН, ООО "Экономика сегодня", ООО "Невские новости" и ресурс usareally.com.

Кроме того, под санкциями оказались Анатолий Чепига и Александр Мишкин (якобы скрывавшиеся под именами Руслана Боширова и Александра Петрова), которых на Западе подозревают в отравлении Скрипалей.

Также в "черный список" внесли сотрудницу компании Project Lakhta Елену Хусяйнову.

В то же время Минфин США намерен через 30 дней отменить ограничения в отношении En+, "Русала" и "Евросибэнерго". При этом бизнесмен Олег Дерипаска останется в санкционном списке, а его активы, в которых ему принадлежит более 50%, останутся заблокированы.

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