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Курс доллара составил 370,98 тенге на торгах

Объем торгов – 153,2 млн долларов.

Фото : prodengi.kz20 декабря 2018, 11:24

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара США составил 370,98 тенге за доллар (-1,51 тенге), объем торгов – 153,2 млн долларов (+134 150 тыс. USD).

Средневзвешенный курс рубля России составил 5,5180 тенге за рубль, объем торгов – 6 млн рублей.

Средневзвешенный курс китайского юаня составил 53,6386 тенге за юань (-0,4614 тенге), объем торгов – 700 тыс. юаней (+200 тыс. юаней).

В обменниках курс доллара - 370,9-372,3 тенге, евро - 422-424,5 тенге, рос.рубля - 5,54-5,59 тенге.

В торгах приняли участие 22 банка.


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