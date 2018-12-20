Курс доллара составил 370,98 тенге на торгах
Объем торгов – 153,2 млн долларов.
Фото : prodengi.kz20 декабря 2018, 11:24
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам, передает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс доллара США составил 370,98 тенге за доллар (-1,51 тенге), объем торгов – 153,2 млн долларов (+134 150 тыс. USD).
Средневзвешенный курс рубля России составил 5,5180 тенге за рубль, объем торгов – 6 млн рублей.
Средневзвешенный курс китайского юаня составил 53,6386 тенге за юань (-0,4614 тенге), объем торгов – 700 тыс. юаней (+200 тыс. юаней).
В обменниках курс доллара - 370,9-372,3 тенге, евро - 422-424,5 тенге, рос.рубля - 5,54-5,59 тенге.
В торгах приняли участие 22 банка.
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