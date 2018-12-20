Здоровый образ жизни – основа качества жизни!

Алматинским городским центром формирования здорового образа жизни вносится весомый вклад в сохранение и укрепление здоровья горожан.

Забота о физическом состоянии человека приобретает особую значимость в наше время, все больше людей начинает бережно относится к сохранению собственного здоровья. Средством для выполнения такой задачи является ведение здорового образа жизни.

Алматинским городским центром формирования здорового образа жизни вносится весомый вклад в сохранение и укрепление здоровья горожан, проводимые профилактические мероприятия направлены на развитие физической активности, содействие здоровому питанию, предупреждение табакокурения, злоупотребление алкоголя и предупреждение потребления психоактивных веществ, а также профилактика социально-значимых заболеваний. Центр оснащен симуляционным оборудованием, используются передовые технологии в области организации работы по укреплению и сохранению здоровья в рамках проводимых мероприятий. Деятельность специалистов Центра направлена на привлечение общественного внимания к ведению активного образа жизни, создания информационного поля для формирования здорового образа жизни, формирование приверженности к регулярным занятиям физической активностью, правильного питания.

Ведется активная деятельность по обучению специалистов кабинетов здорового образа жизни ПМСП, проводятся мастер- классы, семинар-тренинги, конференции, примером является проведение семинара на тему «Организация деятельности антитабачных центров» с участием зарубежного специалиста по вопросам противодействия потребления табака.

Здоровый образ жизни включает в себя здоровьесберегающее поведение, индивидуальную ответственность каждого за свое здоровье, поддержку профессиональных специалистов - врачей, медицинских сестер, психологов, соцработников, в том числе и Алматинского центра формирования здорового образа жизни.

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