Дополнительный участок коридора "Центр-Юг" планируют отремонтировать

Реконструкции предполагается за счет сэкономленных средств займа у МБРР и софинансирования из республиканского бюджета.

Депутаты сената парламента РК приняли на пленарном заседании палаты закон РК "О ратификации Письма-соглашения между Республикой Казахстан и Международным Банком Реконструкции и Развития относительно поправок к Соглашению о займе №8156-KZ (Проект развития автомобильных дорог Восток-Запад (участок Алматы-Хоргос): Международный коридор Западная Европа-Западный Китай (ЦАРЭС 1b) между Республикой Казахстан и Международным Банком Реконструкции и Развития", передает корреспондент Zakon.kz.

Как отмечается в заключении профильного комитета Сената, вносимые поправки в соглашение о займе предусматривают включение дополнительного участка "Балхаш-Бурылбайтал" - 297 километров коридора "Центр-Юг".

"Реконструкция участка "Балхаш-Бурылбайтал" направлена на повышение пропускной способности коридора "Центр-Юг" и создание опережающей инфраструктуры транспортной системы страны", - говорится в заключении.

При этом поясняется, что реконструкция данного участка автомобильной дороги предусмотрена госпрограммой "Нурлы жол" на 2015-2019 гг.

Согласно протоколу заседания республиканской бюджетной комиссии от 11 января 2018 года финансирование реконструкции участка "Балхаш-Бурылбайтал" одобрено за счет сэкономленных средств займа МБРР и софинансирования из республиканского бюджета.

Комитетом подчеркивается, что принятие данного законопроекта не повлечет за собой каких-либо отрицательных экономических, социальных, правовых и экологических последствий.

Как ранее сообщалось, предполагаемая сумма затрат на реконструкцию участка "Балхаш–Бурылбайтал" составит 576,47 млн долларов, в том числе средства займа МБРР - 490 млн долларов. Софинансирование из республиканского бюджета составит 86,47 млн долларов.

Оксана Скибан, Астана

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!