В Центре поддержки дольщиков в Астане правовую помощь получили 700 человек

Квалифицированная помощь населению оказывается сотрудниками прокуратуры, акимата, медиатором и представителями других уполномоченных органов.

С августа 2017 года по инициативе столичной прокуратуры в Астане функционирует Центр поддержки дольщиков, работающий по принципу "одного окна", передает Zakon.kz.

В Центре граждане могут подать обращения, получить информацию о строительной компании, темпах строительства, ходе расследования уголовных дел в указанной сфере. Квалифицированная помощь населению оказывается сотрудниками прокуратуры, акимата, медиатором и представителями других уполномоченных органов.

За время функционирования Центра правовую помощь получили 700 человек. Силами Центра гражданам разъясняются механизмы привлечения средств дольщиков, прописанные в Законе "О долевом участии в жилищном строительстве".

Напомним, обязательным условием для строительных компаний является наличие гарантии Фонда гарантирования жилищного строительства. Второе необходимое требование – участие банка второго уровня. Третье – разрешение акимата на возведение каркаса жилого здания. Во всех случаях заключается договор долевого участия, который регистрируется в акимате.

Заключение договоров в иной правовой форме является незаконным. За подобные нарушения предусмотрена административная ответственность по статье 320 КоАП (нарушение требований законодательства о долевом участии в жилищном строительстве).

С начала текущего года по данной статье к административной ответственности привлечено 15 застройщиков.

К примеру, в ходе мониторинга сайта застройщика BI-Group выявлены факты продаж квартир по договорам цессии (в жилых комплексах — ЖК "Мәңгілік", "Крокус Сити", "Дрим Сити", "Камал" и "Bi-City Seoul").

По возбужденным прокуратурой г.Астаны административным делам, постановлениями Специализированного межрайонного административного суда города застройщики (ТОО "Premier Palace", "Kaz Industrial group", "Town House", "Город Счастья", "Алтын Дала Астана") привлечены к административной ответственности в виде штрафа в размере 300 МРП каждый (721 500 тг.).

ТОО "Kaz Industrial group" и "Premier Palace" не соглашаясь с постановлениями суда, обжаловали их в вышестоящий суд, однако оставлены без изменения апелляционной инстанцией суда г.Астаны.

В этой связи, по всем вопросам, возникающим в сфере долевого строительства, рекомендуем гражданам обращаться за помощью в Центр поддержки дольщиков. Он расположен по адресу улица 409, дом 13, 1 этаж, в здании ЦОН и открыт для населения по понедельникам, средам и пятницам с 9 до 12 часов.

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