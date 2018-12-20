Два работника пострадали в результате ЧП на нефтезаводе
Обоих пострадавших госпитализировали.
Фото : КЧС МВД РК20 декабря 2018, 12:11
В Жамбылской области на на территории Таразского филиала ТОО "Амангелдинский ГПЗ" произошло ЧП, в результате которого пострадали два человека, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.
"20 декабря в 8.27 в с. Аса Жамбылского района Жамбылской области на территории таразского филиала ТОО "Амангелдинский ГПЗ", в сооружении УПН-100 при запуске П-1 (печь для нагрева нефти) произошел хлопок газовоздушной смеси в дымоходной трубе с последующим возгоранием нефтяных отложений в трубе дымохода на площади 8 кв.м. Пожар локализован в 8.39 и ликвидирован в 9.08", - сообщили в КЧС.
В результате произошедшего получили ожоги и были госпитализированы два работника: 1987 и 1995 годов рождения (контролеры измерительных приборов).
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4950844-ed9c79302f67d3061d5d2e46e2d64878
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...