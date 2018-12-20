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Сулейменов пообещал разобраться с ценообразованием на авиаперевозки

Сейчас МНЭ РК работает над выявлением фактов злоупотребления монопольным положением авиакомпаниями.

Фото : CHS Group20 декабря 2018, 12:42

Депутаты Cената Парламента РК на пленарном заседании палаты при обсуждении проекта закона "О естественных монополиях" подняли проблему систематического роста стоимости билетов на авиа и ж/д перевозки в преддверии праздников, передает корреспондент Zakon.kz.

Сенатор Мухтар Джумагазиев напомнил, что поручения Главы государства на Совете безопасности о наведении порядка в тарифах на коммунальные услуги дали положительные результаты. В то же время парламентария заинтересовала тарифная политика воздушных и ж/д перевозчиков.

"Не секрет, что имеются негодования населения по стоимости проезда на воздушный и ж/д транспорт. Тимур Муратович (Сулейменов, министр национальной экономики РК), аэронавигация и аэропорты включены в сферу естественных монополий. Хочу обратить внимание на следующее. К примеру, в последние годы стоимость проезда на воздушном и ж/д транспорте накануне государственных праздников возрастает в разы в связи с увеличением спроса на них. Причину объясняют - в связи с удорожанием цены на ГСМ. По информации Минэнерго, у нас в стране цена ГСМ ниже, чем в странах ближнего зарубежья. В связи с этим вопрос - есть ли пути для стабилизации стоимости проезда на воздушном и жд транспорте? Каковы возможности удовлетворения спроса потребителей жд перевозок? Когда этот вопрос будет решен?" - обратился он к главе МНЭ РК.

По словам министра, сферы авиа и ж/д перевозок под регулирование не подпадают, но по антимонопольной части определенные меры могут быть приняты.

"Воздушные перевозки и ж/д пассажирские перевозки под регулирование не подпадают. Но там больших проблем нет, потому что тарифы и билеты, которые устанавливаются пассажирскими перевозками, они в течение года, если меняются, но сезонности у них нет. Более крупная проблема - это, конечно, связанная с перевозками воздухом. Там наши авиакомпании установили систему, которая называется система динамического ценообразования", - сообщил он.

Сулейменов добавил, что эта модель зависит от конкретной загрузки.

"Ясно, что они субъекты рынка и стремятся максимизировать свои затраты и с другой стороны - привлечь пассажиров. То есть когда пассажиропоток низкий - они дают скидки, с тем, чтобы хоть как-то свои постоянные затраты закрыть. Когда пассажиропоток, спрос высокий, система автоматически поднимает цену. Это нерегулируемые услуги. Но, тем не менее, с точки зрения своей антимонопольной части, то не естественных монополий, а антимонопольной части мы эту модель не взяли. Это модель западная, она давно разработана в западных компаниях стоит. И мы в деталях не разбираемся - есть ли там признаки нарушения уже антимонопольного законодательства", - пояснил глава ведомства.

Министр пообещал, что в случае, если будут "вещи, связанные с доминированием, злоупотреблением монопольным положением", то Антимонопольный комитет может принять меры.

"Мы думаем, что в течение первого квартала (следующего года) с этой моделью полностью разберемся. Если увидим, что там есть вещи, связанные с доминированием, злоупотреблением монопольным положением, направленную на максимизацию прибыли и ущерба потребителям, тогда мы эту модель заставим исправить. На данный момент этой работой мы занимаемся", - заключил он.

Оксана Скибан, Астана


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