Сулейменов пообещал разобраться с ценообразованием на авиаперевозки

Сейчас МНЭ РК работает над выявлением фактов злоупотребления монопольным положением авиакомпаниями.

Депутаты Cената Парламента РК на пленарном заседании палаты при обсуждении проекта закона "О естественных монополиях" подняли проблему систематического роста стоимости билетов на авиа и ж/д перевозки в преддверии праздников, передает корреспондент Zakon.kz.

Сенатор Мухтар Джумагазиев напомнил, что поручения Главы государства на Совете безопасности о наведении порядка в тарифах на коммунальные услуги дали положительные результаты. В то же время парламентария заинтересовала тарифная политика воздушных и ж/д перевозчиков.

"Не секрет, что имеются негодования населения по стоимости проезда на воздушный и ж/д транспорт. Тимур Муратович (Сулейменов, министр национальной экономики РК), аэронавигация и аэропорты включены в сферу естественных монополий. Хочу обратить внимание на следующее. К примеру, в последние годы стоимость проезда на воздушном и ж/д транспорте накануне государственных праздников возрастает в разы в связи с увеличением спроса на них. Причину объясняют - в связи с удорожанием цены на ГСМ. По информации Минэнерго, у нас в стране цена ГСМ ниже, чем в странах ближнего зарубежья. В связи с этим вопрос - есть ли пути для стабилизации стоимости проезда на воздушном и жд транспорте? Каковы возможности удовлетворения спроса потребителей жд перевозок? Когда этот вопрос будет решен?" - обратился он к главе МНЭ РК.

По словам министра, сферы авиа и ж/д перевозок под регулирование не подпадают, но по антимонопольной части определенные меры могут быть приняты.

"Воздушные перевозки и ж/д пассажирские перевозки под регулирование не подпадают. Но там больших проблем нет, потому что тарифы и билеты, которые устанавливаются пассажирскими перевозками, они в течение года, если меняются, но сезонности у них нет. Более крупная проблема - это, конечно, связанная с перевозками воздухом. Там наши авиакомпании установили систему, которая называется система динамического ценообразования", - сообщил он.

Сулейменов добавил, что эта модель зависит от конкретной загрузки.

"Ясно, что они субъекты рынка и стремятся максимизировать свои затраты и с другой стороны - привлечь пассажиров. То есть когда пассажиропоток низкий - они дают скидки, с тем, чтобы хоть как-то свои постоянные затраты закрыть. Когда пассажиропоток, спрос высокий, система автоматически поднимает цену. Это нерегулируемые услуги. Но, тем не менее, с точки зрения своей антимонопольной части, то не естественных монополий, а антимонопольной части мы эту модель не взяли. Это модель западная, она давно разработана в западных компаниях стоит. И мы в деталях не разбираемся - есть ли там признаки нарушения уже антимонопольного законодательства", - пояснил глава ведомства.

Министр пообещал, что в случае, если будут "вещи, связанные с доминированием, злоупотреблением монопольным положением", то Антимонопольный комитет может принять меры.

"Мы думаем, что в течение первого квартала (следующего года) с этой моделью полностью разберемся. Если увидим, что там есть вещи, связанные с доминированием, злоупотреблением монопольным положением, направленную на максимизацию прибыли и ущерба потребителям, тогда мы эту модель заставим исправить. На данный момент этой работой мы занимаемся", - заключил он.

Оксана Скибан, Астана

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