Гаджеты и дети – вред или развитие

Знакомить детей с гаджетами взрослые начинают очень рано, буквально с полугода, когда ребенок только научился сидеть.

Сейчас дети сплошь погружен в гаджеты. Отбери его – начинается истерика. У многих даже сон возможен только с "ютубом". Какое влияние оказывают планшеты и смартфоны на детский организм, насколько вредны? На этот вопрос в рамках проекта "Денi сау ұлт – қуатты мемлекет", реализуемого Министерством здравоохранения, нам ответили медицинские специалисты.

Как отмечает заведующая отделением детской неврологии детской больницы Западно-Казахстанской области Олеся Дюсембекова, знакомить детей с гаджетами взрослые начинают очень рано, буквально с полугода, когда ребенок только научился сидеть.

"К сожалению, часто родители, занимаясь домашними делами, дают ребенку телефон или планшет, который почти полностью заменяет малышу общение с родными", – констатирует Олеся Тыныштыковна.

В этом, по ее мнению, главная проблема присутствия в жизни ребенка электронного устройства.

Некоторая польза от общения малыша с телефоном есть – когда в Интернете он может посмотреть обучающий ролик. Но только в первые 15-20 минут, пока мозг усваивает новую информацию. Но подменять общение с родными и друзьями виртуальными персонажами нельзя.

Похожая точка зрения на этот вопрос и у генерального директора Республиканского научно-практического центра психического здоровья МЗ РК психиатра Николая Негая. По его мнению, если ребенок или подросток с головой ушел в виртуальный мир, причины зависимости – внутри него. Возможно, ему плохо в реальной жизни. Либо есть проблемы с психическим состоянием, требующие консультации специалиста.

"Однозначно сказать о том, какова норма присутствия в жизни ребенка гаджета, сказать сложно. Это индивидуально. Но главное, чтобы он себя при этом хорошо чувствовал", – поясняет психиатр.

Вместе с тем, врач подчеркивает, что просмотр мультфильмов-страшилок или негативных видео не сможет спровоцировать у психически здорового человека агрессию. Родителям стоит внимательнее относиться к состоянию своих детей, интересоваться самочувствием и проблемами, а не просто запрещать компьютерные игры или Интернет.

Если с психикой все относительно, то на зрение гаджеты влияют однозначно негативно. Офтальмолог Даурен Ермухамбет отмечает, что телефоны и планшеты тормозят правильное развитие глаз у детей и ухудшая зрение. И дело не только в том, что гаджет располагается близко, а в том, что органы зрения постоянно находятся в напряжении, появляется спазм, долгие игры чреваты приобретенной близорукостью.

"Ребенку лучше проводить с гаджетами не более 30 минут-часа в день, – пояснил врач. – Родителям стоит контролировать это, так как в последние годы детей с ухудшающимся зрением стало больше. И причина не только в гаджетах, а в общем не совсем правильном образе жизни".

Рекомендации наших специалистов сводятся к тому, что ценное общение родителей и детей нельзя заменить электронными друзьями, а развлечения на свежем воздухе – компьютерными играми. Именно в детстве закладываются привычки, которые человек пронесет через всю жизнь. Поэтому давайте приучать новое поколение беречь свое здоровье.

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