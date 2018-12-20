Украинские корабли снова готовятся к проходу через Керченский пролив

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял в понедельник, что Киев готовит на границе с Россией вооруженную провокацию, и она намечена на конец декабря.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов сообщил о намерении вновь осуществить проход военных кораблей через Керченский пролив, передает РИА Новости.

Отвечая на вопрос о том, возможно ли повторение подобных действий, Турчинов заявил, что с этим "нельзя медлить".

"Мы предлагаем и нашим партнерам принять участие в этом проходе из украинских черноморских портов в украинские порты на Азовском побережье", — подчеркнул секретарь СНБО в интервью Би-би-си.

Он добавил, что украинские власти пригласят представителей ОБСЕ, а также других международных организаций для присутствия на кораблях во время их прохождения через пролив.

По его словам, на данный момент такая инициатива Киева ответа не получила. При этом он выразил надежду на то, что во время следующего прохода будут "хотя бы" отправлены наблюдатели.

В МИД России слова Турчинова охарактеризовали как "абсолютно безответственные" и отметили, что они призваны лишь "усугубить ситуацию".

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял в понедельник, что Киев готовит на границе с Россией вооруженную провокацию, и она намечена на конец декабря.

Корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" 25 ноября нарушили государственную границу России и на протяжении нескольких часов совершали опасные маневры, не реагируя на законные требования российских властей.

Пограничники задержали нарушителей. На борту кораблей были 24 военных, в том числе сотрудники СБУ. Суд их заключил под стражу по обвинению в нарушении госграницы.

Киев обвинил Москву в агрессии. Власти страны использовали инцидент как повод для введения военного положения в десяти областях Украины.

Владимир Путин назвал инцидент заранее спланированной провокацией, связанной с низким рейтингом Петра Порошенко в преддверии выборов президента.

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