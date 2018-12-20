Лазерная коррекция: быстрый и эффективный способ восстановить зрение

Главным показанием к проведению лазерной коррекции зрения является желание пациента видеть хорошо без очков и линз.

По статистике, 30% населения Казахстана (около 6 млн. человек) носят очки или линзы. В большинстве случаев причиной ухудшения зрения являются аномалии рефракции глаза – близорукость (миопия), дальнозоркость (гиперметропия), астигматизм и др.

Однако, сегодня есть метод, который может раз и навсегда избавить человека от необходимости носить очки – лазерная коррекция зрения. Но всем ли она нужна? Какие показания у данной процедуры? Какие современные технологии лазерной коррекции зрения доступны казахстанцам? И как не переплатить лишнего? Ответы на эти вопросы мы получили в КазНИИ глазных болезней.

Лазерная коррекция зрения: кому и зачем?

Лазерная коррекция зрения – это операция, направленная на исправление дефектов, не угрожающих здоровью человека. Главным показанием к проведению лазерной коррекции зрения является желание пациента видеть хорошо без очков и линз.

Какие технологии лазерной коррекции зрения доступны казахстанцам?

На сегодняшний день в Казахстане применяются самые современные технологии лазерной коррекции зрения – Femto LASIK и ReLEx SMILE.

Femto LASIK является «золотым» стандартом в офтальмологии. Данная технология показана при: близорукости от -0.5 до -14.0 диоптрий, дальнозоркости от +1.0 до +4.5 диоптрий и астигматизме ± 6.0 диоптрий. Длительность операции в fast-режиме – 15 секунд. Зрение восстанавливается в течение первых двух часов после операции.

ReLEx SMILE считается наиболее щадящим и безопасным методом лазерной коррекции зрения. Однако, список показаний у него значительно меньше: близорукость – от -1.5 до -8.0 диоптрий и астигматизм – до +2.5 диоптрий. Процедура коррекции двух глаз занимает в среднем 10-15 минут. Полное восстановление зрения происходит в течение 48 часов.

И Femto LASIK, и ReLEx SMILE не требуют госпитализации пациента. В этот же день пациенты могут вернуться к своим повседневным делам.

Какую методику выбрать?

С абсолютной уверенностью можно сказать – оба метода одинаково хорошие. Они различаются ценой (ReLEx SMILE дороже), техникой проведения, размером разреза роговицы и незначительно периодом восстановления. Каждая технология имеет свои показания, но и Femto LASIK и ReLEx SMILE одинаково эффективны. Если пациенту по показаниям подходят оба метода, выбор остается только за ним.

Противопоказания

Противопоказания к операции всегда определяет врач. Они могут быть хирургические, например, слишком тонкая роговица глаза, и общие, например, сахарный диабет. К противопоказаниям относится и слишком тяжелая степень миопии, при которой операция будет неэффективна. Также нецелесообразно проведение лазерной коррекции зрения детям, младше 18 лет, в силу того, что анатомически глаз еще не сформировался и результат операции может оказаться временным.

Как не допустить рецидива?

Ни для кого не секрет, что риск рецидива в хирургии есть всегда, однако, в отношении новых методик лазерной коррекции зрения, он минимален. Главная причина рецидива – это несоблюдение врачебных рекомендаций: в первый месяц после операции рекомендуется исключить тяжелые физические нагрузки, воздержаться от посещения горячей бани и бассейна.

Больно или нет?

Ответить на этот вопрос объективно нельзя. Ощущения каждого пациента индивидуальны и зависят от порога чувствительности. Сама процедура коррекции, как правило, не вызывает болезненных ощущений, хотя некоторые пациенты отмечают дискомфорт в течение непродолжительного времени после операции.

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