Мощность газопровода "Бейнеу-Бозой-Шымкент" увеличена до 15 млрд кубометров в год

Мощности газопровода хватит для бесперебойных поставок газа в южные регионы и увеличения экспорта казахстанского газа в КНР.

Высокотехнологичная компрессорная станция "Туркестан" введена в эксплуатацию на газовой магистрали "Бейнеу-Бозой-Шымкент". Новая станция позволит довести мощность газопровода с 10 млрд. кубометров в год до 15 млрд. кубометров.

В торжественной церемонии запуска станции приняли участие Аким Туркестанской области Жансеит Туймебаев и генеральный директор АО "Интергаз Центральная Азия" Валентин Хван.

Это третья заработавшая в этом году станция на газопроводе "Бейнеу-Бозой-Шымкент". В канун Дня Первого Президента Казахстана, Национальным газовым оператором АО "КазТрансГаз" был дан старт работе КС "Арал". Теперь мощности газопровода хватит для бесперебойных поставок газа в южные регионы и увеличения экспорта казахстанского газа в КНР.

Используемое при строительстве компрессорных станций инновационное оборудование, а также комплекс вспомогательных систем, смогут обеспечить безопасную и технологически бесперебойную транспортировку газа в течение всего периода эксплуатации магистрального газопровода.

Как отметил Аким Туркестанской области Жансейт Туймебаев, ввод в эксплуатацию компрессорной станции "Туркестан" - это важное событие для региона.

- Работа нового объекта газовой инфраструктуры имеет большое значение для социального и экономического развития региона. Потребление газа в Туркестанской области составляет около 3 млрд. кубометров газа в год. И теперь поставки голубого топлива станут гарантированно бесперебойными, благодаря тому, что газовики построили уникальный инновационный объект. Еще одна важная составляющая, это создание новых рабочих мест для местных жителей, - отметил Жансейт Туймебаев.

Сегодня мы можем не только обеспечивать бесперебойным газоснабжением казахстанцев, но и открываем новые экспортные направления, тем самым, решая задачи, поставленные Президентом страны о развитии транспортного и транзитного потенциала страны.

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