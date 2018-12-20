Жилстройсбербанк выдал более 1800 займов военнослужащим

Сейчас в банке открыто порядка 70 000 счетов военнослужащих, на которых они копят деньги для дальнейшей покупки жилья.

Жилстройсбербанк выдал военнослужащим льготные займы на сумму 28,2 млрд тенге, передает Zakon.kz.

В Алматы прошло заседание общественного совета ЖССБК. На нем глава банка Ляззат Ибрагимова рассказала об итогах деятельности финансового института и реализации нового "военного продукта".

"Благодаря внесённым изменениям в некоторые законодательные акты РК по вопросам жилищных отношений наши военнослужащие теперь могут направлять свои жилищные выплаты не только на оплату аренды, но и копить эти средства в банке или брать кредит для покупки жилья. И в этом направлении мы их поддержали. Сейчас в банке открыто порядка 70 000 счетов военнослужащих, на которых они копят деньги для дальнейшей покупки жилья. Дополнительно банк разработал специальный "военный продукт". Он позволяет взять кредит на покупку жилья по ставке от 6% до 8 % годовых уже сейчас. В его рамках выдано 1 845 замов, на рассмотрении находится еще порядка 300 кредитных заявок", - рассказала Ляззат Ибрагимова.

Также члены Общественного совета отметили рост финансовой грамотности среди населения.

"Свидетельствует этому увеличившееся число вкладчиков ЖССБК, которые потреблению предпочли сбережения. За 11 месяцев 2018 года в банке было открыто 347 574 новых депозита. В общей сложности сейчас копят на свое жилье 1,2 млн казахстанцев. Сумма сбережений на их счетах составляет 583,3 млрд тенге" - отметил председатель Общественного совета Сергей Пономарев.

Чтобы в будущем все эти клиенты банка жили в добротном и качественном жилье, в Мажилисе Парламента сейчас обсуждается вопрос о финансировании капитального ремонта жилищного фонда страны. Роль Жилстройсбербанка в этом направлении с членами Общественного совета также обсудила Ляззат Ибрагимова.

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