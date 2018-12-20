Была большая тревога о будущем. Назарбаев вспоминает историю независимости Казахстана

И у меня было повышенное настроение, понимание грандиозности происходящего - Президент.

Об этапах становления независимости Казахстана поведал Нурсултан Назарбаев в документальном фильме ко дню Независимости "16 дней декабря", передает Zakon.kz.

На основе архивных материалов и документов восстановлена хроника декабря 1991 года. Тех дней, которые предшествовали кульминации исторического момента - обретение Казахстаном Независимости. В эксклюзивном интервью Президент Казахстана рассказал об отношениях с высшим руководством СССР и другими советскими республиками, поделился воспоминаниями о перипетиях ключевых событий того периода, поведал о сложных задачах социально-экономической и внутренней политики, которые стояли перед Казахстаном.

"Если бы не было такого напряжения, то была бы одна эйфория. И у меня было повышенное настроение, понимание грандиозности происходящего. Впервые мы становимся независимым государством. С одной стороны - повышенные эмоции, с другой - большая тревога. Что будет дальше?", - вспоминает Президент.

Кульминацией декабрьских дней стало подписание конституционного закона о государственной независимости.

"Праздник, конечно, радостный. Праздник - исторический для нас. Впервые в многовековой истории народа Великой степи возник независимый Казахстан. Казахстан, который вспоминает свою историю, культуру и показывает свою толерантность к соседям, к другим нациям", - отмечает Назарбаев.

Также в те дни Президент подписывает Указ о реабилитации граждан, привлеченных к ответственности за участие в событиях 17 и 18 декабря 1986 года. Декабрьские выступления казахской молодежи в Алматы стали первым в советском союзе проявлением, просыпающегося национального сознания народов СССР и выступающих против диктата коммунистический партии.

"Генерал Де Голль говорил: "Надо быть патриотом. Патриот думает о народе, но не принижает другие", - заключил он.

Руководителем проекта «16 дней декабря» является министр информации и коммуникаций Даурен Абаев, автором фильма выступил Ерлан Карин, режиссер Дмитрий Богомолов и режиссер монтажа Айзатулла Хуссейн. Премьера фильма «16 дней декабря» состоялась 18 декабря.

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