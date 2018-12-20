В Алматы успешно завершилась интернет-конференция по программе "7-20-25"

В адрес ипотечной организации "Баспана" поступили десятки вопросов, на которые ее руководителем даны полные и исчерпывающие ответы.

С 12 по 20 декабря т.г. на портале Zakon.kz прошла интернет-конференция председателя правления Ипотечной организации "Баспана" Кайрата Алтынбекова, посвященная ходу реализации программы ипотечного кредитования "7-20-25". В общей сложности поступило более 40 вопросов и обращений от граждан, и ни одно из них не осталось без внимания, ответы получили абсолютно все обратившиеся пользователи.

Напомним, "7-20-25" сравнительно новый проект, он запущен только этим летом. В качестве оператора программы Национальным Банком РК было создано АО ИО "Баспана", которое занимается выкупом ипотечных кредитов у БВУ и привлечением для этих целей финансирования на фондовом рынке. Конечная его цель - развитие рынка ипотечного кредитования в стране.

За прошедший короткий промежуток времени "7-20-25" заинтересовала свыше трех миллионов казахстанцев и с начала ее запуска удалось отработать порядка 40 тысяч обращений, по всем из них даны соответствующие предметные консультации.

Кайрат Алтынбеков – специалист высокого класса, он занимал ведущие руководящие должности в ипотечном и банковском сферах, поэтому проблемы ипотеки знает не понаслышке, а изнутри. Казахстанцы в основном спрашивали спикера интернет-конференции о льготных условиях программы "7-20-25", доступна ли она простым людям, каков порядок участия, насколько велики шансы приобрести новое жилье благодаря ипотечному кредитованию, какие риски оно несет, кто может стать заемщиком, в каких банках лучше брать кредиты и так далее. Словом, вопросов было очень много и на все из них Кайрат Алтынбеков дал подробные, развернутые ответы.

Стоит отметить, что в рамках широкой разъяснительной работы, отраженной в пункте 54 Общенационального плана по реализации Послания Главы государства, "Баспана" совместно с Национальным Банком Республики Казахстан, акиматами и банками-партнерами провела встречи с населением во всех 17 регионах страны. На встречах специалисты ответили на вопросы свыше 6 тысяч жителей областей.

В целом на сегодня информационно-разъяснительной работой, касающейся реализации Программы ипотечного кредитования "7-20-25" охвачено порядка 6 миллионов казахстанцев.

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