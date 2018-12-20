Искусственный интеллект управляет технологическими процессами золотодобывающего предприятия

Следить за процессом можно даже не находясь на предприятии – для инженеров создано мобильное приложение, которое круглосуточно выводит на экран смартфона все показатели и позволяет мониторить процессы.

Национальная промышленная компания АО АК "Алтыналмас" стала первым из 7 проектов по созданию модельных цифровых фабрик.

Программное обеспечение с использованием технологий искусственного интеллекта и Интернета вещей разработано для предприятия Центром технологического развития IntelliSense LAB, открытом Tech Garden в июне 2018 года совместно с IntelliSense.io Limited (Великобритания).

"В тестовом режиме на обогатительной фабрике в ключевых точках установлено и настроено ПО, которое позволяет отслеживать и оптимизировать процесс измельчения руды. Чем качественнее помол – тем больше золота извлекут из сырья. Это и есть внедрение Индустриального цифрового проекта, увязавшего оборудование в одну систему", - говорит директор IntelliSense LAB Андрей Тян.

Следить за процессом можно даже не находясь на предприятии – для инженеров создано мобильное приложение, которое круглосуточно выводит на экран смартфона все показатели и позволяет мониторить процессы.

"Мозговым центром" обработки полученных данных стала созданная разработчиками аналитическая платформа по "Индустрии 4.0".

"Это система искусственного интеллекта. Конкретно для этого предприятия она занимается предиктивным анализом и оптимизацией процесса измельчения руды на золотоизвлекательной фабрике. Задача AI – контролировать качество процесса, предсказывать сроки замены футеровки, перегруз мельниц или другие возможные проблемы. Это позволяет персоналу предприятия избежать неприятных "сюрпризов" и простоев, сделать производственный процесс эффективным и экономичным", - пояснил Андрей Тян.

Также сотрудниками Центра проводится обучение специалистов методам анализа больших данных, моделированию и оптимизации процессов.

Офисы Intellisense LAB располагаются в IT-квартале и в Astana Hub. Взаимодействие с IT-компаниями и стартапами позволяет Intellisense LAB развивать платформу с привлечением свежих отечественных идей и разработок. Сейчас ведется работа над расширением платформы для решений в ГМК, НГС, логистике и др.

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