Казахстан намерен соблюдать обязательства по снижению добычи нефти

Для сохранения баланса мирового рынка нефти, странами ОПЕК+ принято согласованное решение о необходимости снижения добычи на 1,2 млн барр/сутки (800 тыс. барр/сутки для стран ОПЕК, 400 тыс. барр/сутки для стран не-ОПЕК).

Казахстан намерен в полной мере соблюдать свои обязательства в рамках сделки ОПЕК+, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики РК.

7 декабря состоялось пятое заседание ОПЕК+, по итогам которого принято решение об ограничении уровня добычи стран ОПЕК+ на шесть месяцев, начиная с января 2019 года.

Казахстан с самого начала изъявил готовность присоединиться к данному решению и намерен принимать все необходимые меры по достижению принятых на себя обязательств по сокращению добычи нефти на 40 тыс.барр/сутки, - сказано в распространенном сообщении.

"Как известно, в четвертом квартале текущего года наблюдалось снижение мировых котировок на нефть, влияние на которые, кроме геополитических факторов, также оказывает растущая неопределенность в мировой экономике, ведущее к общему снижению темпов роста потребления нефти и нефтепродуктов. В связи с чем, для сохранения баланса мирового рынка нефти, странами ОПЕК+ принято согласованное решение о необходимости снижения добычи на 1,2 млн барр/сутки (800 тыс. барр/сутки для стран ОПЕК, 400 тыс. барр/сутки для стран не-ОПЕК)", - пояснили в Минэнерго.

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