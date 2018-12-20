До середины 2020 года еще 8 областей перейдут на цифровое телевещание

Проект по внедрении цифрового телерадиовещания начался еще в 2010 году.

О ходе реализации проектов по охвату населения цифровым эфирным и спутниковым телевидением рассказал директор департамента государственной политики в области СМИ Бекзат Рахимов на заседании общественного совета, передаёт корреспондент BNews.kz.

"Проект по внедрении цифрового телерадиовещания начался еще в 2010 году с внедрения цифрового спутникового вещания. Если в 2010 году было всего 6 300 абонентов по бренду "Отау ТВ", то в 2018 году этот показатель составляет 1,4 млн абонентов. Следующим этапом является внедрение цифрового эфирного телерадиовещания, который направлен на то, чтобы обеспечить население телевизионным изображением и звуком в более высоком качестве. Казахстанцы смогут смотреть на уровне областных центров до 30-ти телеканалов, на уровне других регионов - до 15-ти каналов в цифровом качестве бесплатно", - сказал Бекзат Рахимов.

По информации директора департамента, в настоящее время министерством завершена работа по реализации первого этапа перехода на цифровое эфирное телерадиовещание в Мангистауской, Жамбылской, Туркестанской областях и городе Шымкент.

"До 1 июля 2019 года планируется, что перейдут полностью на цифровое телерадиовещание Алматинская, Павлодарская, Костанайская области, с 1 июля 2020 года - Восточно-Казахстанская, Северо-Казахстанская, Карагандинская, Атырауская, Кызылординская области. И на последнем этапе к 2021 году перейдут Западно-Казахстанская, Акмолинская, Актюбинская области и города Астана и Алматы. Все акиматы регионов оповещены о сроках перевода. И ведется соответствующая подготовительная работа", - заявил Рахимов.

По данным ведомства, на сегодняшний день процент охвата населения цифровым вещанием с учётом всех радиотелевизионных станций (РТС), которые и введены в эксплуатацию и находятся в тестовом режиме, составляет 84,4%, или же это 487 из запланированных 827 (95%).

Также спикер рассказал и тех областях, которые перешли уже на цифровое телерадиовещание.

"Мангистауская область перешла 22 октября. Полностью завершено внедрение инфраструктуры. Построено в рамках неё 21 РТС. 48 населенных пунктов численностью 600 тысяч человек охвачены, или 99%. В области имеется четыре населенных пункта, находящиеся вне зоны охвата общей численностью порядка пяти тысяч человек. Бесплатными приставками обеспечены 158 семей. В Жамбылской области, которая перешла 26 ноября, тоже полностью завершено внедрение. 380 населенных пунктов с населением около миллиона человек (99%) охвачены вещанием через 43 РТС. В шести населенных пунктах, где нет ЦТВ, обеспечено вещание благодаря спутниковому телевидению", - отметил Бекзат Рахимов.

"Туркестанская область перешла на цифровое вещание 27 ноября. Здесь построено 80 РТС, которые охватывают 860 населенных пунктов с общей численностью 2,5 миллиона человек (98%). Город Шымкент также 27 ноября перешел на ЦТВ. 5 035 семей-получателей адресной социальной помощи в настоящее время обеспечиваются бесплатными приставками. До конца года этот вопрос будет полностью решен", - добавил он.

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