Пополнять депозиты без комиссии смогут клиенты Банка Хоум Кредит в отделениях Казпочты

"Банк Хоум Кредит" и "Казпочта" сотрудничают уже 12 лет.

20 декабря 2018 года в Астане состоялось официальное подписание меморандума о сотрудничестве между национальным почтовым оператором АО "Казпочта" и одним из лидеров рынка розничного кредитования Казахстана ДБ АО "Банк Хоум Кредит". Документ подписали Председатель Правления Банка Хоум Кредит Карел Горак и Председатель Правления "Казпочты" Сакен Сарсенов.

Меморандум предусматривает возможность для клиентов бескомиссионного пополнения депозита Банка Хоум Кредит в любом отделении национального оператора почтовой связи по всему Казахстану.

Карел Горак выразил уверенность, что данный проект станет очередным успешным начинанием в многолетней истории сотрудничества двух крупных организаций.

"За 12 лет совместной плодотворной работы, "Казпочта" стала для нас важным стратегическим партнером. Еще в 2006 году, запустив программу денежного кредитования через точки продаж национального почтового оператора, нам удалось обеспечить доступными займами граждан, проживающих в самых отдаленных населенных пунктах страны. Теперь совместно мы предоставляем людям возможность еще и пополнять депозиты, причем без какой-либо комиссии и где бы они не находились", - прокомментировал подписание меморандума г-н Горак.

Представители национального почтового оператора также убеждены в том, что новая услуга будет пользоваться популярностью у казахстанцев, поскольку полезна и удобна.

"Мы уверены, что данное соглашение станет новым этапом в истории нашего сотрудничества. У нас единая цель – улучшение качества жизни клиентов. "Казпочта" обладает самой обширной филиальной сетью в Казахстане - на данный момент по всей стране функционируют около 3,5 тыс. отделений. С их помощью финансовые продукты банка всегда будут доступны казахстанцам", - отметил Сакен Сарсенов.

Отметим, что "Банк Хоум Кредит" и "Казпочта" сотрудничают уже 12 лет, и за это время было реализовано достаточное количество совместных проектов, что позволило организациям укрепить имидж надежных партнеров.

Так, например, ежемесячно в торговых точках "Казпочты" оформляется более 40 тысяч кредитных договоров Банка Хоум Кредит. Помимо денежного кредитования, казахстанцам также доступно оформление и товарных займов с доставкой до дома клиента.

По состоянию на 1 ноября 2018 года депозитная база Банка Хоум Кредит превышает 123 млрд. тенге, что говорит о стабильности финансового института и его растущем доверии среди казахстанцев.

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