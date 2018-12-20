В Карагандинской области разработали онлайн-конвертер по переводу на латиницу

Любой желающий может перевести до 1 000 слов. Для зарегистрированных пользователей лимит увеличен до 5 000 слов. Документ при этом не должен быть более 30 Мб.

По инициативе Управления по развитию языков Карагандинской области был создан онлайн-конвертер по переводу текстов на казахском языке на латиницу, сообщает Zakon.kz.

Он доступен для всех желающих в интернете по ссылке krgtil.kz и поддерживает три формата: Word, Excel и PowerPoint. Об этом рассказала директор Ресурсного языкового центра при Управлении по развитию языков Карагандинской области Гульназ Мустагулова.

- Наш центр проводит различные мероприятия для формирования навыка и чтения на латинице. Одним из проектов стала разработка онлайн-конвертера текстов, который автоматически переводит тексты на казахском языке с кириллицы на латиницу. Он функционирует с апреля этого года. Наш регион запустил первым подобный проект, - подчеркнула Гульназ Мустагулова.

Любой желающий может перевести до 1 000 слов. Для зарегистрированных пользователей лимит увеличен до 5 000 слов. Документ при этом не должен быть более 30 Мб.

По словам Гульназ Мустагуловой, аналогом данного конвертера можно назвать конвертер, разработанный по заказу Министерства культуры и информации - кazlatyn. Но он автоматически переводит только документы в формате Word и Excel.

Преимущество конвертера, разработанного в Караганде, в том, что пользователи могут также переводить слайды и презентации, созданные в PowerPoint.

- Мы пока не можем во всех случаях гарантировать правильность перевода, так как сейчас разрабатываются правила правописания на латинице. В следующем году, как только эти правила будут утверждены, мы внесём их в конвертер, - пояснила Гульназ Мустагулова.

Ресурсный языковой центр при Управлении по развитию языков Карагандинской области был создан в мае текущего года. Основная цель центра - это обучить жителей региона чтению и правописанию на казахском языке с использованием латинской графики.

- В настоящие время мы проводим тренинги в различных компаниях и госучреждениях. Таким образом мы хотим показать людям, что не надо бояться перехода на латиницу, - говорит Гульназ Мустагулова.

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