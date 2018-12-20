Его мечта – создание Академии фигурного катания.

Самая большая мечта Дениса Тена воплотится в жизнь в 2019 году – в Алматы начнет работать Академия фигурного катания. Об этом на пресс-конференции попечительского совета Фонда Дениса Тена рассказала его мама Оксана Тен, передает корреспондент Zakon.kz.

"Одно из главных направлений его спортивной деятельности - продолжение его деятельности, его мечта создание Академии фигурного катания, как он сам назвал это Global Skating Academy. И мы над этим проектом работаем, планируем открыть эту академию в 2019 году", - сказала она.

В проекте по созданию Академии примет участие заслуженный тренер Российской Федерации Татьяна Тарасова. Она, к слову, помогла попечителям Фонда с написанием концепта школы.

"Мы воспользовались приездом Татьяны Тарасовой и очень подробно обсудили эту тему. Она изъявила желание участвовать в этом проекте. Конечно, это долгосрочный проект, мы его будем реализовывать совместно с министерством культуры и спорта РК, федерацией фигурного катания, Национальным олимпийским комитетом. Идея все-таки есть, очень хороший потенциал", - сообщил один из попечителей и спонсор Дениса Тена, президент "Центральноазиатской топливно-энергетической компании" Сергей Кан.

На данный момент аким Алматы Бауржан Байбек выделил под Академию "Халык Арену". Представители фонда прорабатывают график пользования льдом. Они надеются создать организацию с квалифицированными кадрами, позволяющим получить молодым спортсменам достойную подготовку.

Татьяна Ковалева, Астана

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