Битва взглядов. Участники "Titan FC 51" прошли церемонию взвешивания

В турнире в общей сложности пройдет 9 официальных боев и 4 неофициальных.

В Национальной библиотеке Республики Казахстан состоялась церемония взвешивания участников международного турнира по смешанным единоборствам ММА "Titan FC 51".

18 спортсменов из Казахстана, России, США, Колумбии, Китая, Бразилии, Азербайджана, Кыргызстана, Германии, Ямайки, Голландии успешно прошли взвешивание, уложившись в своем весе.

Список участников вечера ММА выглядит так:

- Сырым Бектурсын, Казахстан (3-2) – 65 кг – Ли Менгуй, Китай (2-0) – 65,7 кг

- Салауат Бейсенханов, Казахстан (1-0) – 60,1 кг – Фарид Алибабазд, Азербайджан (2-0) – 61 кг

- Руслан Камзаев, Казахстан (1-1) – 76,9 кг – Игорь Пестерев, Россия (1-1) – 76,6 кг

- Нилс Ван Ноорд, Нидерланды (19-9-2) – 92,7 кг – Александр Поппек, Германия (8-2) – 92,9 кг

- Рафаэль Физиев, Кыргызстан (5-0) – 70,5 кг – Нуржан Туткаев, Казахстан (5-2) – 71,2 кг

- Майкл Грэйвс, США (6-1-12) – 77,1 кг – Грегг Эйллс, Ямайка (4-0) – 76,6 кг

- Гербер Бернс, Бразилия (6-2) – 70,5 кг – Айбек Нурсеит, Казахстан (2-0-1) – 69,6 кг

- Хуан Пуэрта, Колумбия (15-6) – 56,4 кг – Казбек Ашимов, Казахстан (13-3) – 56,2 кг

- Бейбит Назаров, Казахстан (14-3) – 69,9 кг – Мартин Браун, США (12-5) – 69,9 кг

Вечер боев ММА пройдет завтра, 21 декабря в многофункциональном комплексе Almaty Arena. Начало официальных встреч в 19:00 ч.

Отметим, что в турнире в общей сложности пройдет 9 официальных боев и 4 неофициальных. Организаторами выступят Международная организация "Titan FC" и спортклуб "Alem fighters" при поддержке акимата города Алматы.

Добавим, в файткард турнира войдут два титульных поединка. За вакантный чемпионский пояс в наилегчайшем весе (57 кг) оспорят Хуан Пуэрта (15-6) и Казбек Ашимов (13-3). В центральном бою вечера в октагоне сойдутся Бейбит Назаров (14-3) и Мартин Браун (12-5). Они оспорят титул временного чемпиона в легком весе (70,3 кг).

- Я хорошо изучил своего соперника. Активно готовился. Завтра вы все сами увидите. Чемпионский пояс останется у нас, - отметил в ходе пресс-конференции Бейбит Назаров.

По словам организатора Ардака Назарова выигравшие бойцы имеют большие шансы попасть в мировую организацию UFC посредством Titan FC. И для этого они сделают всевозможное на завтрашнем турнире.

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