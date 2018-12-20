Открытый прием граждан решил проблемы 135 североказахстанцев

Делились насущными проблемами и горожане, и жители районов области.

В Петропавловске открытый прием граждан посетило 135 североказахстанцев, только глава региона Кумар Аксакалов принял 27 человек. Посетителей волнуют проблемы ЖКХ, благоустройства, водообеспечения сел, жилищные и земельные вопросы, сообщает Zakon.kz.

Традиционно День открытых дверей акимата СКО состоялся в драматическом театре им. Погодина. В нем приняли участие глава региона Кумар Аксакалов, его заместители, аким Петропавловска, руководители областных управлений и городских отделов, представители коммунальных служб и финансовых структур. Североказахстанцев со своими проблемами и предложениями собралось немало.

Делились насущными проблемами и горожане, и жители районов области. За помощью к акиму области Кумару Аксакалову обратилась многодетная мать из района М. Жумабаева Акбике Мендыбаева. Ее старшая дочь учится на платной основе в СКГУ им. М. Козыбаева. Месяц учебы семье обходится в 37 тысяч тенге. Эта сумма для Мендыбаевых неподъемная. По итогам обращения многодетной семье будет предоставлена скидка по оплате обучения.

Горожанку Гульмиру Есентемирову беспокоит отсутствие дренажной системы дома, где она проживает. Новую многоэтажку по ул. Кизатова сдали в 2013-м году, и с тех пор подвалы жильцов периодически затапливает. По словам акима области, в настоящее время КСК дома взяли на баланс насосную станцию.

"Насосная станция построена. Подключили ваш дом к новой мечети. И как показала практика, осенью воды в ваших подвалах не было. Значит , есть эффект. Если вода появится, то будем делать дренаж", - сказал глава региона Кумар Аксакалов.

Пенсионерка Клавдия Темирова просит Кумара Аксакалова об оказании помощи в ремонте помещения, относящегося к обществу инвалидов. Здание располагается на улице Парковая. "Долгое время там не проводился ремонт, а нам, инвалидам, так приятно собираться и проводить вместе время, но условий для этого нет", - рассказывает Клавдия Темирова. Глава региона Кумар Аксакалов сказал, что вопрос будет решен.

Свет на садоводческих участках, а точней, его отсутствие – наболевшая проблема петропавловцев. Ирина Трубникова представляет с/о "Дружба". За 30 лет существования товарищества, где 800 участков, электроэнергии там никогда не было. Для решения вопроса необходимо 17 млн. тенге. По словам акима города Марата Тасмаганбетова, этот вопрос стоит на контроле у городского акимата . За свой садовый участок беспокоится представитель садоводческого товарищества "Спутник" Сергей Шоль. Ежегодно осенью и весной это общество заливает водой. Сергей Шоль попросил представителей местной исполнительной власти оказать содействие в откачке воды. Аким области Кумар Аксакалов заверил, помощь будет оказана.

Записались на прием к Кумару Аксакалову представители одной из петропавловских компаний. Группа специалистов выступила с инициативой использовать в строительстве парокапельные технологии, которые значительно сэкономят энергозатраты. Инновационную идею Кумар Аксакалов поддержал и ждет конкретных предложений.

Немало североказахстанцев пришли на открытый прием к главе региона и для того, чтобы поблагодарить за ранее оказанную помощь. Так, к примеру, представители "Союза ветеранов войны в Афганистане" говорят "спасибо" Кумару Аксакалову за содействие в выделении помещения для работы активистов этого объединения.

Всего в этот день глава региона Кумар Аксакалов принял 27 человек. Все вопросы взяты на контроль. Никто без внимания не остался.

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