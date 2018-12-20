Минюст намерен реформировать систему аттестации адвокатов, нотариусов и ЧСИ

Процедура прохождения тестирования претендентов будет проводиться на платной основе.

В целях снижения коррупционных рисков и поэтапного перехода к саморегулированию, Министерство юстиции предлагает реформировать порядок проведения аттестации лиц, претендующих на занятие адвокатской, нотариальной деятельностью и деятельностью частного судебного исполнения, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Минюста.

В настоящее время лица, успешно прошедшие стажировку в коллегии адвокатов, нотариальной палате и палате частных судебных исполнителей, проходят аттестацию в соответствующих комиссиях, создаваемых при территориальных органах юстиции областей и городов республиканского значения. Одним из этапов аттестации является компьютерное тестирование на знание законодательства Республики Казахстан, которое проводится в территориальных департаментах юстиции.

"Однако, организация данного процесса требует более развитой технологической инфраструктуры и специально обученных кадров. Проведение тестирования предлагается осуществлять на базе АО "Национальный центр по управлению персоналом государственной службы" и региональных центров тестирования. Данное учреждение имеет для этого все необходимые ресурсы, эффективный опыт разработки, внедрения и технического сопровождения программного обеспечения тестирования и подтверждения уровня компетенций тестируемых. При этом, разработка тестовых заданий будет осуществляться Республиканской коллегией адвокатов, Республиканской нотариальной палатой и Республиканской палатой частных судебных исполнителей", - отметили в ведомстве.

Помимо этого, процедура прохождения тестирования претендентов будет проводиться на платной основе.

Указанная инициатива позволит не только нивелировать коррупционные риски, но и обеспечить прозрачность и объективность проведения аттестации.

Предложения можно направлять на электронную почту: e.zhandosova@adilet.gov.kz, r.ashenova@adilet.gov.kz, er.miraliev@adilet.gov.kz.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!