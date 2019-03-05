Сохранность данных в Windows 10

Чтобы защитить компьютер на этапе загрузки, для новой ОС специально разработаны технологии Secure Boot и Trusted Boot.

Для корпорации Microsoft информационная безопасность пользователей Windows всегда стояла во главе угла и по сей день остается приоритетом номер один. По этому поводу можно иронизировать сколько угодно, однако что правда - то правда. Компания упорно и практически непрерывно (разработка-то идёт чуть ли не во всех часовых поясах!) совершенствует механизмы защиты своих операционных систем и с каждым новым поколением внедряет решения, повышающие уровень безопасности.

Первые шаги по эволюционной лестнице к автономной системе безопасности начались в Windows 7. Во-первых, появился свой антивирус. Во-вторых, свой файрвол, который не нужно было отключать, он стабильно работал и другим приложениям не мешал. В-третьих, технология BitLocker, которая уже не давала так просто прочитать данные тому, кто имел физический доступ к компьютеру. И все же впереди был еще трудный путь через Windows 8, которая в безопасности принципиально ничего нового не внесла, решая совершенно другие задачи.

Windows 10 вышла в 2014 году и стала результатом более чем 30-летней эволюции продукта. С одной стороны, система вернула традиционные элементы интерфейса (ту же культовую кнопку «Пуск»), а с другой — создатели очень серьезно подошли к вопросу безопасности. Данных у современных пользователей стало так много, и все они оказались настолько важными, что утечка могла привести к чудовищным финансовым и репутационным последствиям. Понадобились кардинальные изменения в подходе к защите информации. Какие принципиально новые технологии безопасности были внедрены?

Windows 10

Чтобы защитить компьютер на этапе загрузки, для новой ОС специально разработаны технологии Secure Boot и Trusted Boot. Они контролируют запуск с самого начала и запускают только проверенные компоненты. Аутентификация теперь возможна и через биометрические данные. Ее можно настроить даже для входа на отдельные сайты и приложения. Еще в операционной системе появилась возможность разделять личные и рабочие данные пользователя, сохраняя рабочие данные в зашифрованном виде. Всего этого в «семерке» нет. И все это делает десятую версию очень устойчивой к взлому при физическом доступе.

Кроме того, Windows 10, как говорят эксперты, «всегда обновлена», теперь уже нет риска возникновения прорех в системе из-за того, что пользователь поленился и не установил обновления. Пользователи предыдущих версий помнят, как процесс обновления мог остановить работу на устройстве на пару часов или больше, потому что скачивание и установка занимали всю оперативную мощность машины. Сейчас апдейты подкачиваются сразу же — автоматически и незаметно.

Эволюция продукта убрала все лишнее и усовершенствовала все необходимое. Конечно, человеческий фактор на сто процентов не устранить, и главным средством защиты любого технического устройства является голова его владельца. Но всегда лучше увеличивать шансы предотвращения проблем, если для этого есть возможность.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!